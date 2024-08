„Planet der Affen“ ist älter, als manch einer vermuten mag. Die Filme und Serien basieren nicht nur auf dem gleichnamigen Roman von Pierre Boulle, der 1963 erschien. Die erste Verfilmung wurde 1968 abgedreht und feierte prompt auch zu dieser Zeit große Erfolge. Seitdem wird der Reihe immer neue Filme hinzugefügt. Der neueste Teil stammt aus diesem Jahr und landet jetzt im Internet.

Die Affen sind zurück

2024 erschien der neueste Teil „Planet der Affen: New Kingdom“ unter der Regie von Wes Ball. Nachdem die blutige Schlacht in „Planet der Affen: Survival“ geschah und die Affen dank ihres Artgenossen Ceaser in Freiheit gehen durften, sind 300 Jahre vergangen. Die Affen haben die Macht zurückgewonnen; die Menschen hingegen existieren nur noch als primitive Wesen mit animalischen Zügen.

In der Oase, in der sich die Affen nach der Schlacht niedergelassen haben, leben mittlerweile verschiedene Gesellschaften parallel nebeneinander. Machen die einen Affe Caesar zur Legende, haben wieder andere noch nie etwas vom Siegesführer gehört. Das hindert den Proximus Caesar (Kevin Durand), seines Zeichens Affenanführer, jedoch nicht daran, die Legende von Caesar zu seinen Gunsten zu nutzen und Clans zu versklaven. Sein Ziel: Menschliche Technologie erforschen und das Wissen der Menschen zurückerlangen. So kommt es, dass der Clan von Noa (Owen Teague) entführt und versklavt wird. Das kann der junge Schimpanse nicht mit Ansehen und sucht ausgerechnet bei dem Menschenmädchen Mae (Freya Allan) Hilfe.

„Planet der Affen: New Kingdom“: Hier streamst du den Film

Anfang Mai 2024 kam der Sci-Fi-Actionfilm ins Kino und ist damit nicht nur der neueste, sondern auch vierte Teil der Reboot-Filmreihe von „Planet der Affen“. Jetzt landet „Planet der Affen: New Kingdom“ im Internet. Exklusiv bei Disney+ findest du den Blockbuster im Abo integriert. Bei anderen Streaming-Diensten musst du für den Actionfilm zahlen.