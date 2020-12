Briefe mit der Post: Darum brauchst du jetzt keine Briefmarken mehr

Bislang hatte Deutsche Post DHL zwei verschiedene Apps. Eine für das Paketgeschäft und eine für die Post. Letzte bot dir auch schon die Möglichkeit, Briefmarken per App zu kaufen. Letztlich verbarg sich dahinter aber nur das Handyporto, das dazu führte, dass dich eine Briefmarke 39 Cent mehr kostete als mit einer echten Marke. Dieser Dienst wird jetzt eingestellt – und mit ihr die App.

Stattdessen heißt bisherige DHL-App nun „Post & DHL“. Mit dieser App ist es dir möglich, künftig gänzlich auf Briefmarken zu verzichten. Ganz legal und ohne doppelten Boden. Auch einen Drucker brauchst du nicht.

Die handgeschriebene Briefmarke

Um einen Brief ohne Briefmarke zu verschicken, brauchst du die App Post & DHL. Es gibt sie für Android und iPhone. Für viele Nutzer ist der Service schon freigeschaltet. Solltest du ihn noch nicht finden, wirst du in den kommenden Tagen die Änderung in der App sehen. Öffnest du die App, klickst du anschließend auf „Versenden“. Dort fragt die App dich, ob du einen Brief oder ein Paket versenden möchtest. Auch bei der Wahl des richtigen Portos hilft dir die App mittels eines Portoberaters.

Kaufen kannst du Frankierungen für die vier häufigsten Porto-Arten: Standardbrief (80 Cent), Kompaktbrief (95 Cent) Großbrief (1,55 Euro) sowie Postkarte (60 Cent). Warensendungen oder Briefe ins Ausland sind über das Porto in der App nicht möglich.

Wenn du das richtige Porto ausgewählt hast, wirst du gefragt, ob du die Briefmarke ausdrucken oder einen Code zum Beschriften möchtest. Hier wählst du den Code zum Beschriften aus. Leider kannst du ausschließlich mit Paypal bezahlen. Hier wäre es wünschenswert, wenn die Deutsche Post auf Dauer weitere Alternativen schafft.

Hast du die Marke gekauft, siehst du auf deinem Display nach dem Kauf einen Buchstaben- und Zahlencode. Diesen schreibst du auf den Briefumschlag an die Stelle, wo du die Briefmarke hinkleben würdest. Danach kannst du den Brief einwerfen. Er wird befördert. Allerdings ist der Code nur 14 Tage lang gültig.