Aus Schweden kennt man vor allem eine Sorte Krimis: Sie sind düster und meistens brutal – im physischen oder auch psychologischen Sinne. Auch dieser Krimi kommt aus dem skandinavischen Land, sieht sich jedoch ein wenig heiterer an. Was an einem Tag oder gar in einem Leben schieflaufen kann, zeigt „Ein ganz mieser Tag“.

Ein ganz mieser Tag: Es kann nur besser werden

Es gibt solche Tage, an denen man morgens schon weiß, dass sie nichts Gutes verheißen. Solche Tage scheinen sich derzeit durch das Leben von Conny (Filip Berg) zu ziehen. Sein Leben gestaltet sich als wenig aufregend: Seine meiste Zeit verbringt er als Fachverkäufer in einem Elektronikgeschäft. Von seiner Frau ist er zwar geschieden, teilt sich aber weiterhin das gemeinsame Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter, sodass er mit ihnen alle zwei Wochen seine Zeit verbringt.

Eines Tages ist Conny schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort: Für einen Kunden repariert er vor Ort einen Fernseher, als er niedergeschlagen wird. Als er aufwacht, liegt neben ihm eine Leiche. Was war passiert? Er kann sich nicht erinnern – was ihm zum Verhängnis wird. Er wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Dort lassen andere Insassen nicht lange auf sich warten und ziehen den Unschuldigen in ihren Plan, auszubrechen, mit ein. Doch bevor es dazu kommt, erhält Conny einen Anruf: Die Identität des wahren Mörders ist bekannt …

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Action-Krimi-Komödie aus Schweden im Stream

„Ein ganz mieser Tag“ ist eine brandneue Krimi-Komödie mit vielen Action-Elementen aus Schweden, die im Original den Titel „Strul“, sprich „Ärger“, trägt. Hinter der Kamera zeichnet sich Jon Holmberg als Regisseur sowie Drehbuchautor gemeinsam mit Tapio Leopold verantwortlich. Neben Filip Berg sind unter anderem auch die schwedischen Filmstars Eva Melander, Amy Deasismont, Måns Nathanaelson und Joakim Sällquist in „Ein ganz mieser Tag“ zu sehen.

Nun feiert der Film seine Premiere bei Netflix. Ab sofort ist die Krimi-Komödie beim Streaming-Dienst im Abo enthalten. Übrigens: „Ein ganz mieser Tag“ ist ein Remake des Klassikers „Ausgetrickst“ aus dem Jahr 1988.