Bose QuietComfort 45 vorgestellt: Das sind die Unterschiede zum QC 35 II

Die neuen Over-Ear-Kopfhörer Bose QuietComfort 45 bieten nach Angaben des Herstellers eine verbesserte Geräuschunterdrückung für sofortige Stille auf Knopfdruck an jedem Ort. Zudem verspricht Bose einen neuen AWARE-Modus, der die Umgebungsgeräusche wieder hörbar macht. Außerdem soll es eine bessere Sprachisolierung für deutlichere Gespräche und eine Akkulaufzeit von 24 Stunden geben.

Quiet-Modus verspricht absolute Stille

Bose QuietComfort 45

Die neuen QuietComfort 45 haben zwei Einstellungen, die beide durch ein neues Active Noise Cancelling-System und ein neues Elektronikpaket ermöglicht wurden. Im Quiet-Modus werden Mikrofone innerhalb und außerhalb der Ohrhörer mit einem proprietären digitalen Chip kombiniert, erklärt Bose. Das Ziel: Unerwünschte Geräusche im mittleren Frequenzbereich erkennen, messen und unterdrücken. Im Visier hat man dabei vor allem jene Geräusche, die typischerweise in Zügen, Büros und Cafés auftreten. Die sofortige Stille, für die die ANC-Kopfhörer bekannt sind, trete in einem Bruchteil einer Millisekunde ein. Das komplette Ausblenden aller Außengeräusche sei so möglich. Musik, Podcasts oder Filme ließen sich so in „erstaunlich klarem, detailliertem Sound genießen“, ohne dabei von Umgebungsgeräuschen gestört zu werden, heißt es von Bose.

Anders im AWARE-Modus. Hier schalten die Kopfhörer auf volle Transparenz um, sodass die Umgebungsgeräusche genauso klar und deutlich gehört werden können, als hätte der Nutzer keine Kopfhörer auf. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn du zu der Gattung Fahrradfahrer gehörst, die mit Kopfhörern fährt. Aber auch die Ticketkontrolle im Zug oder die kurze Unterhaltung mit den Kollegen am Arbeitsplatz sind so möglich, ohne die Kopfhörer abzunehmen. Für das Gegenüber dürfte dennoch durch das Tragen des Kopfhörers das Gefühl bleiben „Der hört mir gar nicht zu“.

Für Telefongespräche und Sprachbefehle können die Nutzer die Geräuschunterdrückung aktivieren. Die Beam-Form-Array isoliere die Stimme, das Rejection-Array die hörbaren Umgebungsgeräusche. Dieses Zusammenspiel der beiden Arrays verhindere, dass der Gesprächspartner diese am Telefon hört. Das Ziel: Der Gesprächspartner versteht das Gesagte akustisch besser. Vor allem das Mikrofon hatte bei den QC35II spätestens seit täglichen Telefon- und Videomeetings immer wieder für Kommentare zu schlechter Sprachqualität gesorgt.

So sieht der Bose QuietComfort 45 aus

Der QuietComfort 45 baut auf dem Design seines Vorgängers auf und behält alle Designelemente des QC35II bei. Doch es gibt Änderungen im Detail: Die kleinen Falten in den Ohrpolstern des QC35II wurden aus den weichen Materialien entfernt und die Lücken zwischen den Komponenten wurden durch nahtlose Übergänge ersetzt.

An dem rechten Ohrhörer befinden sich vier Tasten – zwei, um die Musiklautstärke zu regulieren, eine zum Anschalten des Kopfhörers und eine, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen. Außerdem auch eine Multifunktionstaste, um Anrufe anzunehmen, Musik abzuspielen und zu pausieren und um auf Sprachassistenten zuzugreifen. Am linken Ohrhörer befindet sich eine weitere Taste zum Umschalten zwischen den zwei Modi und zum Stummschalten des Mikrofons bei Telefonaten.

Die QuietComfort 45 bieten nach Angaben von Bose eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und somit deutlich mehr als die Vorgänger. Die Kopfhörer werden über USB-C aufgeladen, beim Vorhänger war es noch Micro-USB. Eine vollständige Aufladung dauere zweieinhalb Stunden, 15 Minuten Ladezeit reicht für eine Akkuleistung von drei Stunden aus.

Bose QuietComfort 45 zusammengelegt in der Tasche

Marktstart Ende September

Wie auch die QC35II lassen sich die QC45 flach zusammenfalten und in der mitgelieferten kompakten Tragetasche verstauen. Verfügbar sein werden die QC45 in „Triple Black“ und „White Smoke“, beide mit einer matten Oberfläche.

Die neuen Kopfhörer sind ab dem 30. September zum Preis von etwa 350 Euro in Deutschland erhältlich. Vorbestellungen sind ab sofort über bose.de und „bei ausgewählten Händlern“ möglich. Bei Bose direkt ist der Versand für die Woche ab dem 20. September vorgesehen.