In-Ears mit besonderem Feature: Das macht die LG Tone Free T90S zum echten Gamechanger

Waren In-Ear-Kopfhörer noch vor wenigen Jahren eine Rarität, gehören sie mittlerweile zu den beliebtesten Kopfhörern auf dem Markt. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn sie lassen sich bequem in der Hosentasche transportieren, bieten viele Stunden Musik-, Podcast– oder Hörbuch-Vergnügen und können sogar in puncto Soundqualität sowie ANC-Umsetzung überzeugen. Doch das ist noch längst nicht alles. Die LG TONE Free T90S (hier im Angebot) beweisen mit gleich mehreren speziellen Funktionen, dass sich Bluetooth-Kopfhörer stetig weiterentwickeln. Insbesondere das Plug-and-Wireless-Feature kann echten Mehrwert bieten. Doch alles der Reihe nach.

LG TONE Free T90S: Die Technik

Mit einer Abmessung von 65,0 x 29,9 x 32,6 Millimetern liegt das Ladeetui der LG TONE Free T90S hervorragend in der Hand. Der Öffnungsmechanismus fühlt sich angenehm an und auch die Verarbeitung ist auf einem hohen Niveau. Selbiges gilt auch für die eigentlichen Earbuds, die sich per Touch-Steuerung bedienen lassen – samt Lautstärkeregelung. Der Griff zum Smartphone wird damit überflüssig. Zudem verbaute der Hersteller gleich drei Mikrofone für Gespräche und zum Erkennen von Hintergrundgeräuschen.

Doch das alles wird irrelevant, sobald der Energiespeicher leer ist. Glücklicherweise sind die LG TONE Free T90S in Sachen Akkulaufzeit ziemlich gut aufgestellt. So soll der Akku laut Herstellerangaben bei eingeschaltetem ANC 5 Stunden ohne und 20 Stunden mit dem Ladecase durchhalten. Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung sollen die Werte gar bei 9 respektive 36 Stunden liegen. Und für den Fall, dass der Sprit doch einmal zur Neige geht, unterstützt das Case nicht nur kabelgebundenes, sondern auch kabelloses Laden per Induktion.

Plug-and-Wireless-Funktion der LG TONE Free T90S

Der größte Vorteil von Bluetooth-Kopfhörern liegt auf der Hand: Sie benötigen kein Kabel. Aus diesem Grund bieten Smartphones mittlerweile oftmals gar keinen 3,5-Millimeter-Eingang für kabelgebundene Kopfhörer mehr. Doch es geht auch andersherum. Manche Abspielgeräte verfügen ihrerseits nicht über Bluetooth-Komponenten oder aber können per Bluetooth keine Musik abspielen. Natürlich kann man in solchen Fällen zu den guten alten kabelgebundenen Kopfhörern greifen, doch das ist nicht der Sinn der Sache. Zumal nicht viele Nutzer sowohl gute Bluetooth- als auch gute kabelgebundene Kopfhörer besitzen. Was also tun? Die LG TONE Free T90S bieten eine sehr einfache und praktische Lösung.

Das grundsätzliche Funktionsprinzip hinter dem Plug-and-Wireless-Feature ist ziemlich simpel. Zunächst verbindet der Nutzer sein nicht Bluetooth-fähiges Audiogerät per 3,5-Millimeter auf USB-C-Adapter mit dem Ladeetui der LG-Ohrhörer. Ein entsprechendes Kabel ist zwar vergleichsweise selten, gehört jedoch zum Lieferumfang. Anschließend setzt man die beiden Earbuds in die Ohren und betätigt einen am Case angebrachten mechanischen Schieberegler – fertig. Der Sound wird vom Audiogerät per Kabel zu dem Ladecase übertragen, welcher den Ton seinerseits per Bluetooth an die Ohrhörer schickt. Nutzer sind folglich nicht mehr gezwungen, stets am Audiogerät zu verweilen oder dieses mit sich herumzuschleppen und können sich frei im Raum bewegen*. Gerade im Flugzeug kann das sogar zum Gamechanger werden, wenn du das Bord-Entertainment dann mit deinen eigenen Kopfhörern genießen kannst. Ein großer Pluspunkt der LG TONE Free T90S, jedoch nicht der einzige.

LG TONE Free T90S im Hands-On

Weitere Features der In-Ear-Kopfhörer

Abseits des Plug-and-Wireless-Feature bieten die LG-Kopfhörer auch weitere praktische Funktionen, wie eine App samt Equalizer-Einstellungen und einem Modus für immersiven Surround Sound mit Dolby Atmos. Zudem ist, wie bereits erwähnt, das Active Noise Cancellation (ANC) mit an Bord – also eine Geräuschunterdrückung, die insbesondere in vollen Zügen und auf Flügen nicht genug gelobt werden kann. Ein weiterer Faktor, welcher sich beim Sound bemerkbar macht, ist das Verwenden von Graphen im Inneren der Stöpsel. Das leichte Material wird bereits in vielen anderen Branchen genutzt und soll auch bei den Kopfhörern Vorteile wie einen satteren und realistischeren Klang liefern.

Interessanter finden wir allerdings das sogenannte UVnano. Dabei handelt es sich um im Ladeetui verbaute UV-Strahler, die Bakterien direkt im Ohrstecker-Gewebe abtöten. Bereits nach einem zehnminütigen Aufenthalt in der Ladebox sollen nach Angaben von LG und dem TÜV Süd 99,9 Prozent der Bakterien verschwunden sein**.

UVnano-Technologie verringert die Zahl der Bakterien im Ohrstecker-Gewebe

Deutlicher günstiger

Als die LG TONE Free T90S am 20. November 2023 in die Läden kamen, lag ihre unverbindliche Preisempfehlung bei 229 Euro. Mittlerweile können die Kopfhörer auf der Hersteller-Website jedoch für bereits 199 Euro erworben werden – in den Farbvarianten schwarz und weiß. Weitere Details finden sich in unserem Test der LG TONE Free T90S.

* „Plug and Wireless“ kann auf einigen Spielekonsolen nicht verwendet werden, und die Kompatibilität variiert je nach Gerät.

** UVnano ist eine Kombination aus UV LED und Nanometer. Unabhängige Tests haben gezeigt, dass die UVnano-Ladestation während des Ladevorgangs 99,9% der Bakterien Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumonia auf den Ohrhörern innerhalb von in zehn Minuten eliminiert. Die UV LED-Funktion funktioniert nur beim Ladevorgang. Die Ergebnisse können je nach Umgebung des tatsächlichen Gebrauchs variieren. Das UV-LED-Licht ist unsichtbar und wird nur aktiviert, wenn das Ladeetui mit den Ohrhörern darin geschlossen ist.