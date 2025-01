AirPods spielen Töne im Case: Kein Fehler, sondern ein Feature

Apples AirPods sind seit langer Zeit mehr als nur einfache Kopfhörer, mit denen du Musik hören kannst. Zuletzt kam etwa die Möglichkeit hinzu, dass du das aktuelle Pro-Modell als Hörgerät benutzen kannst. Es steckt also mehr Technik in den kleinen weißen Ohrstöpseln als nur ein Bluetooth-Empfänger und ein paar Lautsprecher und Mikrofone. All diese Funktionen sorgen nun auch dafür, dass die Kopfhörer unerwartet Klänge von sich geben. Genau das beobachten Nutzer in sozialen Netzen aktuell vermehrt und wundern sich darüber.

Alles ganz normal: Apple AirPods Pro spielen Klänge im Ladecase

Die Besitzer der AirPods Pro 2 hören nicht falsch. Ab und zu kann es vorkommen, dass die Kopfhörer Testtöne von sich aus wiedergeben, während sie sich im Case befinden. Es kann also auch vorkommen, dass diese Sounds dann abgespielt werden, kurz nachdem du sie zum Laden eingepackt hast. Das ist ein Feature und nicht etwa ein Fehler.

Apple dokumentiert diese auf den ersten Blick kuriose Funktion auch am Ende eines Supportartikels. Dort ist zu lesen, dass die AirPods unter Umständen einen Selbsttest der Mikrofone und Lautsprecher durchführen. Dazu „spielen deine AirPods möglicherweise zeitweise einen leisen Ton ab, wenn sie sich in ihrem Ladecase befinden“.

Einer der Gründe für diesen Test der AirPods ist laut Apple, dass man damit sicherstellen will, dass man „hochqualitative Ergebnisse für einen Hörtest“ liefern kann. Während das Unternehmen keine genaueren Details nennt, ist es möglich, dass die Lautsprecher einen Testton mit einer bekannten Lautstärke und Frequenz wiedergeben. Die Kopfhörer können dann prüfen, ob diese bekannten Details der Aufnahme der Mikrofone entsprechen. Gleichzeitig sorgt das Abspielen im Gehäuse dafür, dass Einflüsse durch die Umgebung reduziert werden können.

Wenn du also einen unerwarteten, leisen Ton von deinen AirPods Pro hörst, musst du dich nicht wundern. Es ist einfach nur ein Test, den die Kopfhörer von sich aus durchführen. Dieser Klang hat auch nichts mit dem Ton zu tun, den du mithilfe der „Wo ist?“-App auslösen kannst, um sie zu orten.