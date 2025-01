Neue FreeBuds Pro 4: Huawei löst dieses große In-Ear-Problem

Huaweis neue Kopfhörer FreeBuds Pro 4 sind ab sofort erhältlich und sorgen nicht nur für einen außerordentlichen Klang zu Hause oder unterwegs. Auch an vielen weiteren Details wurde geschraubt, sodass sich für viele ein Umstieg lohnen dürfte. So hat Huawei etwa die Technologie überarbeitet, die dafür sorgt, dass deine Gesprächspartner dich in Telefonaten besser verstehen. Und das sogar bei hohen Lautstärken, die zum Beispiel auf Konzerten herrschen.

Huawei FreeBuds Pro 4: Bieten starken Klang und vieles mehr

Die neuen In-Ear-Kopfhörer von Huawei sind in drei Farben erhältlich: Black, Green und White. Sie sollen einen authentischen und immersiven Klang liefern, mit sattem Bass und vielen Details. Darüber hinaus unterstützen sie eine verlustfreie Übertragung per Bluetooth und sorgen so für einen noch besseren Sound.

Wie bereits eingangs erwähnt, hat Huawei außerdem die Technologie weiterentwickelt, die störende Umgebungsgeräusche in Telefonaten entfernt. Ein Problem, mit dem In-Ears seit jeher zu kämpfen haben. Laut Huawei soll deine Stimme etwa bei Wind, in der U-Bahn oder bei Konzerten mit einem Geräuschpegel von bis zu 100 dB trotzdem noch kristallklar bei deinem Gesprächspartner ankommen. So soll man selbst in lautesten Umgebungen in der Lage sein, Gespräche wie in einem leisen Meetingraum zu führen. Im Vergleich zu den Vorgängern FreeBuds Pro 3 soll sich die Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen während eines Anrufs um satte 200 Prozent verbessert haben. Möglich ist das durch eine Technologie namens ENC, die sich einem modernsten KI-Algorithmus bedient.

Bis zu 30 Prozent bessere Geräuschunterdrückung und mehr Reichweite

Aber auch die Geräuschunterdrückung beim Musik- und Podcast-Hören für dich selbst hat Huawei optimiert. Bei den FreeBuds Pro 4 kommt nämlich sogenannter memory foam zum Einsatz, der bis zu 30 Prozent mehr der Geräusche aus deiner Umgebung ausblenden soll. Das Material sorgt zusätzlich dafür, dass sich die Kopfhörer ideal an deinen Gehörgang anpassen. Über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) verfügen die In-Ears aber ebenfalls. Dadurch werden störende Geräusche zusätzlich gedämmt und du kannst dich voll und ganz auf deine Musik konzentrieren.

Cool ist zudem die freihändige Steuerung. So reicht etwa ein Kopfnicken oder Kopfschütteln aus, um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen. Mit einer Akku-Aufladung kommst du weiterhin bis zu 33 Stunden aus und die Reichweite der Bluetooth-Verbindung wurde ebenfalls optimiert. So sollen jetzt Verbindungen bis zu einer Entfernung von 60 Metern möglich sein.

Die Huawei FreeBuds Pro 4 sind ab sofort im Online-Store des Herstellers erhältlich. Zum Verkaufsstart der Kopfhörer erhältst du einen 30-Euro-Mitgliedsgutschein, durch den du nur noch 169 statt 199 Euro zahlst. Das Angebot läuft bis zum 31. Januar.