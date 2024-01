BMW beschließt das Aus: Ende 2027 ist Schluss

BMW nimmt viel Geld in die Hand, um die Transformation zur E-Mobilität voranzutreiben. Damit im Münchner Stammwerk schon in wenigen Jahren nur noch E-Autos gebaut werden, fließen Milliarden in den notwendigen Umbau. „Wir investieren hier 650 Millionen Euro und werden damit bereits ab Ende 2027 ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge in unserem Stammwerk produzieren“, sagt Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic. Die Ära von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren geht damit 75 Jahre nach der Einführung des BMW 501 zu Ende.

BMW baut Stammwerk in München radikal um

Aktuell baut BMW in München auf einer Produktionslinie unter anderem den 3er und den vollelektrischen BMW i4. Pro Tag laufen vor Ort etwa 1.000 Pkw vom Band. Ab 2026 ist vorgesehen, neben der aktuellen Produktion auch E-Autos der nächsten Generation zu bauen. Sie basieren auf der neuen Elektro-Plattform „Neue Klasse“, die das Unternehmen aktuell entwickelt. In einem ersten Schritt ist die Produktion einer kompakten Limousine vorgesehen, die den 3er von BMW ablösen soll. Ab Ende 2027 sollen in München dann nur noch E-Autos die Produktionsstätte verlassen. Das Werk in der Landeshauptstadt Bayerns ist dann das erste des Unternehmens, das vollständig auf E-Autos setzt.

Für den Umbau muss BMW einige Änderungen im gewohnten Ablauf vornehmen. Die traditionsreiche Motorenfertigung im Stammwerk wurde bereits 2021 an die Standorte Hams-Hall in Großbritannien und Steyr in Österreich verlagert. Rund 1.200 Mitarbeiter sind bereits für andere Produktionstätigkeiten in München umgeschult oder haben neue Arbeitsplätze an anderen Standorten im Produktionsnetzwerk angetreten. Der aktuelle Umbau des Werks in München samt Logistikflächen erfolgt im laufenden Produktionsbetrieb.

So soll das BMW Werk in München nach dem Umbau aussehen.

Nachfrage an Elektroautos zieht massiv an

Getrieben wird der Umbau durch eine starke Nachfrage an Elektroautos. Im vergangenen Jahr konnte BMW nach eigenen Angaben 330.596 Stromer an Kunden übergeben. Fast doppelt so viele, wie im Jahr 2022. Allein im vierten Quartal lieferte BMW 113.458 vollelektrische Fahrzeuge aus. Für 2024 strebt der deutsche Hersteller basierend auf dem markenübergreifenden Produktportfolio einen Absatz von mehr als einer halben Million vollelektrischer Fahrzeuge an.

Aktuell bietet die BMW Group nach eigenen Angaben 18 vollelektrische Modelle an. Im laufenden Jahr soll jeder fünfte Neuwagen des Unternehmens über einen vollelektrischen Antrieb verfügen. Im Jahr 2025 soll es jedes vierte neu ausgelieferte Fahrzeug sein. Trotzdem bleibt BMW der Produktion von Verbrennern in seinen anderen deutschen Werken treu. Ab wann auch in Dingolfing, Regensburg und Leipzig nur noch E-Autos produziert werden, ist noch nicht entschieden.