„Black Adam“, ein neuer Film von DC: Riesiges Comeback nach einer gefühlten Ewigkeit

Der neue Action-Film „Black Adam“ von den DC-Studios kommt bei den Fans nicht nur wegen des Films selbst gut an, sondern aufgrund seiner kurzen Post-Credit-Szene. Dort wird vor allem die große Rückkehr von Henry Cavill als Superman angezettelt, künftig wird er mit Dawyne Johnsons Antiheld aneinander geraten.

Worum geht es in Black Adam?

Vor 5.000 Jahren war Kahndaq ein Land, in dem Frieden und Wohlstand herrschte. Doch seitdem König Ahk-Ton an der Macht ist, zwingt er seine Untertanen in die Sklaverei. Erst als ihm ein richtiger Champion entgegentritt, gibt es ein Ende seiner Terror-Herrschaft. In der Gegenwart wird Kahdaq von einer internationalen Söldnertruppe kontrolliert. Adriana Tomaz ist eine Wissenschaftlerin. Als sie mit dem sogenannten Intergang aneinandergerät, erweckt sie den notgedrungenen Teth-Adam alias „Black Adam“ aus seiner langen Ruhe. Damit informiert sie allerdings auch die Justive Society Of America (JSA), welche „Black Adam“ als Bedrohung einstuft. Zu dieser gehören der geflügelte Kawkam, der Zauberer Doctor Fate, die Wind und Wetter-kontrollierende Cyclone und Atom Smasher, welcher seine Körpergröße ändern kann. Nun will er die Welt seine ganz eigene Form der Rache spüren lassen.

Sequel trotz schlechter Kritik?

Der Superheldenfilm spielte in Nordamerika gleich am ersten Wochenende 67 Millionen US-Dollar ein. Laut „The Hollywood Reporter“ hat bisher kein Film mit Johnson in der Hauptrolle einen derartigen Raketenstart hingelegt. Weltweit nahm der Film etwa 140 Millionen US-Dollar ein. Zum Vergleich „Shazam!“, ein weiterer Film aus dem Hause DC, nahm 2019 rund 116 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende ein.

Auf der Sammelseite „Rotten Tomatoes“ hat Black Adam eine Durchschnittsbewertung von nur 39 Prozent. Bei den Fans und Zuschauern fiel das Rating hingegen zu 90 Prozent positiv aus. Black Adam ist noch keine Woche im Kino und schon jetzt gibt es Nachrichten zu einem Sequel. Die beiden Produzenten des Films Beau Flynn und Hiram Garcia sagten, dass die Fortsetzung schon „bald“ in die Kinos kommen soll.