Beste Serien 2024: Diese Highlights nicht verpassen

Hunderte Serien inklusive zahlreicher Fortsetzungen erschienen 2024 auf den Streamingdiensten. Allein Netflix beeindruckt dabei mit 139 Neuheiten sowie 71 Fortsetzungen. Darunter verbergen sich einige Schätze, die in der Masse an Neuerscheinungen schon einmal verschüttet werden können. Wer über die Feiertage nach einem bisher übersehenen Meisterwerk sucht, dürfte in dieser Liste fündig werden.

Die besten Serien 2024 – diese Serie solltest du gesehen haben

Egal, ob du auf spannende Spionageaction, ein bildgewaltiges Fantasy-Epos, einen Ausflug in die Vergangenheit oder die vielfältigen Möglichkeiten von Dystopie und Science Fiction bevorzugst: In dieser Liste aus rund 20 der besten Serien 2024 findet jeder einen geeigneten Titel. Dabei sind unterschiedliche Streaminganbieter in der Liste vertreten. Selbst wenn du somit nicht alle Serien mit aktuellen Abonnements sehen kannst, findest du sicherlich auch einige Kandidaten, die auch angesichts deiner Abos erhältlich sind. Diese Highlights gehören zu den besten Serien, die 2024 uns beschert hat:

Fallout (Prime Video) 3 Body Problem (Netflix) Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht S2 (Prime Video) Agatha All Along (Disney+) Shōgun (Disney+) The Penguin (Sky/WOW) Avatar – Der Herr der Elemente (Netflix) Black Doves (Netflix) English Teacher (Disney+) From S3 (Paramount+) Hacks S3 (RTL+) Love in the Big City (Rakuten Viki) Rentierbaby (Netflix) Ripley (Netflix) Shrinking S2 (Apple TV+) The Day of the Jackal (Sky) The Gentlemen (Netflix) The Walking Dead: The Ones Who Live (Magenta TV) X-Men ’97 (Disney+) Maxton Hall – Die Welt zwischen uns (Prime Video)

Top 3 der Serienhighlights im Detail

„Fallout“ zählt zu den besten Serien, die dieses Jahr uns beschert hat. Die dystopische Zukunftsaussicht auf unsere Welt orientiert sich dabei am beliebten Fallout-Franchise und verwandelt die Videospiele mit ihrem makaberen Humor in eine Serienadaption, die sich keineswegs verbergen muss. Wer über schwarzen Humor verfügt, die Originalspielreihe kennt oder einfach das nächste dystopische Vergnügen sucht, kommt in dem Sci-Fi-Hit auf seine Kosten.

Auch „3 Body Problem“ ist im Sci-Fi-Genre angesiedelt. Die Geschichte erstreckt sich dabei über mehrere Zeitebenen, die die Menschheit mit einem unerwarteten Problem konfrontieren. Denn eine Alien-Invasion nähert sich der Erde, mit dem Ziel, den Planeten für die eigene Rasse zu vereinnahmen. Die Hit-Serie basiert dabei auf der Romantrilogie des chinesischen Autors Lix Cixin und wurde von den Machern von Game of Thrones für Netflix umgesetzt. Die erste Staffel fokussiert sich dabei auf die Handlung des ersten Bandes „Die drei Sonnen“. Netflix könnte somit noch einigen Nachschub für das Sci-Fi-Spektakel liefern.

Mit „Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ hat sich Amazon gleich zweimal in die Top 3 der Liste katapultiert. Die zweite Staffel der Fantasy-Serie konnte Zuschauer vollumfänglich überzeugen. Neben bildgewaltigen Szenen dürfen sich Fans der „Herr der Ringe“-Reihe auf einen weiteren Einblick in die Vorgeschichte rund eintausend Jahre vor der Handlung der bekannten Tolkien-Werke „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ freuen. Da die Ereignisse damit jedoch losgelöst von den bekannten Büchern und Filmen bleiben, können auch Neulinge die Serie unabhängig genießen. Selbst, wer sich „Der Herr der Ringe“ bisher nicht angenähert hat, kann daher mit der Fantasy-Serie auf seine Kosten kommen.

9,2 von 10! Hier ist die beste Fantasy-Serie überhaupt