Beliebter Google-Dienst verschwindet von Millionen Computern

Bei dem Dienst handelt es sich um Google Drive, den Cloud-Speicher von Google. Die PC-Version von Google Drive erhält im August ein Update, welches die Anforderungen an deinen Computer erhöht. Dadurch werden Millionen von Computern nicht mehr unterstützt und können den Dienst nicht mehr wie gewohnt verwenden.

Google Drive: Das sind die neuen Systemanforderungen

Den Support von Windows 7 hatte Google bereits Anfang des Jahres beendet. Doch bereits im August sind weitere Windows-Versionen von dem Support-Ende betroffen. Es handelt sich dabei um Windows 8 und Windows 8.1 sowie Windows 10 in der 32-Bit-Version.

Während Windows 8 ohnehin keine große Nutzerbasis mehr hat und auch die Versorgung mit Sicherheitsupdates seitens Microsoft bereits Anfang des Jahres eingestellt wurde, ist Windows 10 in der 32-Bit Version noch deutlich häufiger im Einsatz. So wurden Computer mit diesem Betriebssystem noch bis 2021 verkauft und seitens Microsoft auch noch bis Oktober 2025 unterstützt.

Welche Version von Windows 10 habe ich?

Windows 10 gibt es in einer 32-Bit und in einer 64-Bit Version. In den Systemeinstellungen kannst du nachsehen, welche Version auf deinem Computer zum Einsatz kommt. Gehe hierzu auf den Punkt „Info“ und suche nach dem Eintrag „Systemtyp“. Das bedeuten die verschiedenen Systemtypen:

32 Bit-Betriebssystem, x32-basierter Prozessor: Du hast ein 32 Bit System und bist von dem Support-Ende betroffen. Google Drive funktioniert leider ab August auf deinem Computer nicht mehr.

32 Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor: Du hast ein 32 Bit System und bist von dem Support-Ende betroffen. Dein Computer unterstützt jedoch auch die 64 Bit Version. Durch eine Neuinstallation von Windows kannst du das Support-Ende umgehen.

64 Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor: Du musst nichts tun und kannst Google Drive wie gewohnt weiternutzen.

Was passiert mit meinen Daten im Google Drive?

Falls die Unterstützung für deinen PC eingestellt wird, gehen deine Daten nicht verloren. Diese bleiben in der Cloud gespeichert und lassen sich weiterhin über die Website von Google Drive abrufen. Auch ein Herunterladen ist von dort weiterhin möglich. Auf das automatische Synchronisieren deiner Daten und die Integration in den Windows Explorer musst du hingegen verzichten.