Balkonkraftwerk: Darum lohnt es sich, mit dem Kauf zu warten

Die Bundesregierung möchte den Ausbau erneuerbaren Energien weiter vorantreiben. Ein gutes Mittel, um das zu erreichen, stellen Balkonkraftwerke dar, die überschüssigen Strom kostenlos ins Netz einspeisen. Nachdem das Solarpaket I jetzt im Kabinett beschlossen wurde, dürfen sich Interessenten auf weitere Vereinfachungen freuen. Schon im Herbst könnte das Gesetz im Parlament beraten werden. Im Idealfall tritt es bereits Anfang 2024 in Kraft, weshalb es sich lohnt, den Kauf von Mini-PV-Anlagen jetzt zu verschieben. Immerhin nähern wir uns auch den dunkelsten Monaten des Jahres.

Erleichterter Einstieg mit mehr Leistung für Balkonkraftwerke

In der aktuellen Fassung sieht das Solarpaket I einige Veränderungen für Balkonkraftwerke vor. Die Modulleistung der Steckersolargeräte dürfte künftig bis zu 2.000 Watt betragen, sofern die Wechselrichterleistung auf insgesamt 800 Watt gedrosselt bleibt. Bisher gilt eine Grenze von maximal 600 Watt für die Wechselrichterleistung, damit eine Mini-PV-Anlage vereinfacht angeschlossen werden kann. Zusätzlich würde künftig die Anmeldung beim Netzbetreiber entfallen, sodass nur noch die Registrierungspflicht im Marktstammdatenregister übrigbleibt. Für Balkonkraftwerk-Interessierte wären das erfreuliche Neuigkeiten. Weniger bürokratischer Aufwand wäre nötig, um die Steckersolargeräte in Betrieb nehmen. Die zusätzliche Leistung ermöglicht zudem eine größere Stromausbeute. Es ist jedoch ratsam, die eigenen Stromleitungen zu überprüfen, bevor du ein 800-Watt-Modell zu Hause anschließt. Nicht jede Hauselektronik kann diese Leistung risikofrei verkraften. Im Zweifelsfalle sollte ein Elektriker hinzugezogen werden, um deine Leitungen zu überprüfen.

Bevor das Gesetz jedoch nicht im Parlament beraten wurde, ist nicht offiziell bekannt, wann es in Kraft tritt. Balkonkraftwerke sind dabei nicht die einzigen PV-Anlagen, für die sich im Erneuerbaren-Energien-Gesetz Änderungen ergeben. Insgesamt strebt die Bundesregierung das ehrgeizige Ziel an, den deutschen Stromverbrauch zu 80 Prozent mit erneuerbaren Energien zu decken. Wenigstens 50 Prozent des PV-Zubaus soll als Dachanlagen erfolgen. Um Fläche zu schonen, soll auch ein Ausbau von mehr Anlagen auf Dächern möglich sein. Das entlastet vor allem den Druck, der bisher auf landwirtschaftlichen Flächen lag. Der bundesweite Netto-Zubau von Freilandflächen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen soll begrenzt werden. Für 2030 sind maximal 80 Gigawatt vorgesehen, bis 2040 177,5 Gigawatt. Zudem legt die Gesetzesänderung ein sogenanntes Recht zur Verlegung von Anschlussleistungen für Erneuerbare-Energien-Anlagen auf Grundstücken und Verkehrswegen fest. Bisher mussten Gestattungsverträge mit den entsprechenden Grundstückseigentümern oder Verkehrsträgern ausgehandelt werden. Wie bei viele bürokratischen Vorgänge führte das häufig zu Verzögerungen.

Kauf von Balkonkraftwerk auf 2024 verschieben

Wer bis zum Jahr 2024 mit dem Kauf eines Balkonkraftwerks wartet, könnte von neuen Sets profitieren, die die 800 Watt-Regelungen sowie die erlaubten 2.000 Watt Modulleistung komplett ausschöpfen. Auf lange Sicht dürften solche Anlagen vor allem in den weniger sonnigen Monaten des Jahres deutlich mehr Leistung bringen als Modelle, die bereits heute im Handel sind. Dazu stehen die dunkleren Monate des Jahres vor der Tür. Während August und September vermutlich noch einige Sonnenstunden bringen, sieht es vom Oktober bis März anders aus. Ein Neuanschluss in den dunklen Monaten ist somit zwar möglich, jedoch nicht unbedingt sinnvoll. Den größten Nutzen wirst du erst spüren, wenn ab April wieder vermehrt die Sonne scheint.

Ein weiterer Grund, weshalb sich der Kauf im Jahr 2024 lohnen kann, ist die kurzfristige Erlaubnis zum Rückwärtsdrehen von alten Stromzählern, die für Balkonkraftwerke im Solarpaket I eingeführt werden soll. Zumindest bis zum Austausch des Stromzählers durch den Netzbetreiber könnten Nutzer so für jede eingespeiste Kilowattstunde ebenso Geld sparen. Wer sich dennoch nicht mit dem Kauf gedulden möchte, sollte sich beim Kauf eines neuen Balkonkraftwerks für ein Modell mit einem upgradefähigen Wechselrichter entscheiden. Mittlerweile bieten viele Hersteller auf dem Markt Exemplare an, die von 600 Watt auf 800 Watt umschalten können. Sobald die neue Regelung also offiziell in Kraft tritt, könntest du dein Balkonkraftwerk den vollen Rahmen ausschöpfen lassen.