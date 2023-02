Strom kostenlos: Netto verkauft Balkonkraftwerk zum Sonderpreis

Das Juskys Balkonkraftwerk mit einer Ausgangsleistung von 600 Watt wird von Netto Markendiscount ab sofort als Solaranlagen-Komplettset mit 53 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) angeboten. Unter anderem mit diesem Deal feiert der Lebensmittel-Discounter den elften Geburtstag seines Onlineshops und garniert das Angebot on top noch mit einem 30-Euro-Gutschein, den du bis Ende Juni in allen Filialen von Netto Markendiscount einlösen kannst. Aber der Reihe nach.

Netto bietet Photovoltaik-Anlage mit sattem Rabatt

Die jetzt bei Netto im Onlineshop zum Sonderpreis erhältliche Photovoltaik-Anlage besteht aus zwei Solarmodulen á 410 Watt, die eine selbständige Produktion von regenerativem Strom aus Sonnenenergie ermöglichen. Das passende Zubehör ist im Lieferumfang bereits inklusive. Du erhältst zum Beispiel einen Mikro-Wechselrichter zur nahezu verlustfreien Umwandlung von Gleichstrom in für den Haushalt notwendigen Wechselstrom. Und auch das passende Kabel für den Anschluss an die Steckdose musst du nicht extra kaufen. Per WLAN-Schnittstelle und den für Android- und iOS-Endgeräte nutzbaren Apps hast du auch unterwegs immer im Blick, wie effektiv dein privates Solarkraftwerk arbeitet.

Netto verspricht eine einfache Plug & Play-Installation über eine bebilderte Anleitung. Der selbst produzierte Strom wird nach erfolgreicher Installation des Balkonkraftwerks über eine Schutzkontaktsteckdose in das Hausnetz eingespeist und automatisch von Stromverbrauchern im Hausnetz bevorzugt. Du musst also weniger Strom bezahlen, den du von deinem Stromanbieter beziehst. Netto verspricht bis zu 330 Euro Stromkosten-Ersparnis pro Jahr.

Was kostet das Juskys Balkonkraftwerk?

Laut Angaben von Netto kostet das Juskys Balkonkraftwerk normalerweise 1.499 Euro. Der Discounter bietet es jetzt aber zum Sonderpreis von 699,99 Euro an – Lieferung per Spedition nach Terminabsprache bis zu dir nach Hause inklusive. Einmalig musst du nur 2,99 Euro für den Versand bezahlen. Die Lieferzeit liegt momentan übrigens bei knapp zwei Wochen, kann sich bei starker Nachfrage aber noch erhöhen.

Bestellst du das Solarkraftwerk bis zum 24. Februar, darfst du dich noch über ein weiteres Extra freuen. Wie eingangs erwähnt, gibt es dann nämlich einen Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro zur Einlösung kostenlos dazu. Den Gutschein erhältst du circa vier Wochen nach Warenlieferung per E-Mail. Pro Person ist nur ein Filial-Gutschein erhältlich. Er ist in allen Filialen von Netto Markendiscount einlösbar; bis zum 30. Juni 2023.