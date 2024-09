AVM: Welche neue FritzBox ist die beste?

Es wird immer undurchsichtiger bei AVM: Welcher Router eignet sich für welchen Nutzer? Vieles verrät die Namensgebung – aber auch nicht immer. Denn auf den Zusatz „Fiber“ für Router, die für den Glasfaseranschluss gedacht sind, verzichtet AVM zunehmend. Dabei waren die Endgeräte, die AVM vor kurzem auf der IFA vorgestellt hat und in den nächsten Monaten auf den Markt bringen will, vor allem für Glasfaser-Anschlüsse. Irritierend: Sie haben alle die Nummerierung 5690. Entscheiden kannst du dich zwischen der normalen 5690, der 5690 XGS und der 5690 Pro. Zusätzlich hat AVM die FritzBox 4690 vorgestellt. Sie kommt ohne Glasfaser-Modem, ist aber für den Glasfaseranschluss gedacht.

Für wen eignet sich die FritzBox 5690 Pro?

Die FritzBox 5690 Pro als einziger der erwähnten Router schon heute erhältlich. Und er hat als einziger neben Glasfaser auch DSL an Bord. Ideal ist der Einsatz daher, wenn du weißt, dass du demnächst einen Glasfaser-Anschluss bekommst, heute aber noch DSL bzw. VDSL im Einsatz hast. Als einziger der erwähnten Router hat er auch das neue 6-GHz-WLAN-Band an Bord und unterstützt WiFi 7. Zwar unterstützen die beiden anderen 5690-Router ebenfalls Wifi 7, ihnen fehlt aber das 6 GHz-Band. Das schlägt sich in der Brutto-WLAN-Datenrate nieder, die bei der Pro-Version deutlich höher ist. Verzichten musst du auf 10 GBit/s LAN.

AVM AVM AVM FritzBox 5690 FritzBox 5690 XGS FritzBox 5690 Pro Marktdaten UVP 359,00 € Anschluss-Art Glasfaser Glasfaser DSL

Glasfaser Besonderheiten Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON. Unterstützt Zigbee, DECT ULE und Matter. Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein 1 nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) 2 nein 1 LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 2 4 4 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz

6,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11be (WiFi 7) IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11be (WiFi 7) IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11ax (WiFi 6E)

IEEE 802.11be (WiFi 7) WLAN-Datenrate (brutto) 6.400 Mbit 7.136 Mbit 18.500 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓ ✓ ✓ ab 369,00 €

Willst du deinen AVM-Router auch als Smart-Home-Zentrale einsetzen, ist ebenfalls der 5690 Pro seinen Artgenossen voraus. Er hat als einziger Zigbee und Matter an Bord. Baust du hingegen bei Smart Home auf ein anderes System, kann dir das egal sein.

Dafür haben der 5690 und der 5690 XGS andere Vorteile. So unterstützt der 5690 XGS den neuen Glasfaser-Standard XGS PON. Mit ihm sind Internet-Anschlüsse jenseits von 2,5 Gbit/s möglich. Bisher gibt es aber nur wenige Netzbetreiber in Deutschland, die auf dieser Basis Anschlüsse aktivieren – mal abgesehen davon, dass kaum ein Haushalt so schnelle Internetanschlüsse in den kommenden Jahren benötigt. Allerdings: Sollte dein Anbieter XGS-PON einsetzen, solltest du auch einen Router bzw. Modem nutzen, das diesen Standard kann. Um die schnellen Anschlüsse vernünftig verarbeiten zu können, hat der Router einen 10 GBit/s-LAN-Port an Bord. Aber vorsichtig: Du brauchst zur Verarbeitung dieser Datenrate auch geeignete Kabel, Switche und Endgeräte! Das dürften die wenigsten Haushalte rein zufällig bereits haben. Die 5690 wiederum ist die abgespeckte GPON und AON-Version der 5690 Pro-Version.

FritzBox 4690: Highspeed-Router ohne Modem

Willst du dein Glasfaser-Modem (ONT) weiterhin nutzen und erst dahinter eine FritzBox einsetzen, kannst du auf die neue FritzBox 4690 zurückgreifen, sobald die im Laden steht. Sie kommt, wie andere FritzBoxen der 4er-Serie bei AVM ohne Modem, richtet sich aber an Glasfaser-Anschlüsse – insbesondere mit XGS-PON. Denn sie hat einen 10 GBit/s-WAN-Port, um Highspeed-Glasfaser verarbeiten zu können, und einen 10 GBit/s-LAN-Port zur Abführung in dein Heimnetzwerk. Drei weitere Ports unterstützen jeweils 2,5 Gbit/s. Wifi 7 ist an Bord, allerdings kein 6-GHz-Band. Dafür hat sie eine DECT-Basisstation implementiert, sodass du auch telefonieren und Smarthome mit DECT ULE nutzen kannst.

AVM FritzBox 4690 Datenblatt Marktdaten Anschluss-Art jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) Besonderheiten Smart Home über DECT ULE Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) 1 LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) 3 LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) nein Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11be (WiFi 7) WLAN-Datenrate (brutto) 6.900 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓

Du siehst: Die FritzBox „mit alles“ gibt es bei AVM weiterhin nicht. Selbst dem Pro-Modell fehlt es beispielsweise am 10 GBit/s-Port. Die neueren, vermutlich günstigeren Modelle, werden hingegen ohne 6-GHz-Band beim WLAN oder Zigbee und Matter auskommen müssen. Somit liegt es an dir, zu entscheiden, welche Features dir mit Blick in die Zukunft am wichtigsten sind. Am ehesten zu verschmerzen sein dürfte das Fehlen von Matter und Zigbee, diese kannst du notfalls sogar über das FritzSmart Gateway nachrüsten. Ob Highspeed-WLAN oder Highspeed-LAN wichtiger ist, obliegt deinen Präferenzen, ist letztlich aber nur für wenige Haushalte wirklich entscheidend und eine Frage für Technik-Freaks. Den meisten Nutzern dürfte die Basis-Ausstattung, die die FritzBox-Router mitbringen, ausreichen.

Aktuell kannst du von den erwähnten Routern ohnehin nur einen kaufen, die FritzBox 5690 Pro. Die anderen Modelle werden erst in den kommenden Monaten auf den Markt kommen.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass AVM noch weitere Glasfaser-Router im Angebot hat, die jedoch schon älter sind und im Hinblick auf Features und Geschwindigkeit in einer anderen Liga spielen.

AVM AVM FritzBox 5590 Fiber FritzBox 5530 Fiber Marktdaten UVP 289,00 € 169,00 € Anschluss-Art Glasfaser Glasfaser Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) 1 1 LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 4 2 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 2.400 Mbit 2.400 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓ ✓ ab 239,00 € ab 171,99 €