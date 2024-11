AVM: Das nächste FritzBox-Update ist da

Seit Mitte September läuft die Update-Welle für das aktuelle Betriebssystem FritzOS 8.0. Nach und nach bekommen die verschiedensten Versionen der FritzBox Zugriff auf FritzOS 8.0 und damit auf zahlreiche neue Funktionen. Nachdem man mit der FritzBox 7590 AX, einem VDSL-Router, startete, verpasste man zahlreichen DSL– bzw. VDSL-Geräten bis Ende Oktober das Update. Mit der FritzBox 6660 Cable und der 6891 Cable waren auch schon Kabel-Modem mit dem Update versorgt. Doch dann, Ende Oktober, stockten die Updates.

Bis vor wenigen Tagen versorgte AVM keine weiteren Router mehr mit FritzOS 8.0. Offenbar arbeitete man noch am Feinschliff bei der Anpassung für weitere Versionen. Denn im FritzLabor, der öffentlichen Beta-Version für die Router, waren bereits Update verfügbar. Jetzt scheint der Knoten geplatzt. Mit der FritzBox 6690 Cable bekommt seit dieser Woche auch das Kabel-Flaggschiff von AVM Zugriff auf FritzOS 8.0. Wichtig dabei: Es muss sich um ein freies, im Handel erworbenes Gerät handeln. Hast du den Kabelrouter von deinem Kabelnetzbetreiber, so kann es sein, dass du eine angepasste Software nutzt, die nur vom Kabelnetzbetreiber aktualisiert werden kann.

Mit dem kostenlosen Update bekommst du beispielsweise neue grafische Anzeigen über die Auslastung des Internets und WLANs. So sollst du leichter und schneller herausfinden können, welche Geräte in deinem Heimnetzwerk die Leitung am meisten beanspruchen. Diese Funktionen werden früher oder später auch noch für weitere Router kommen. Es fehlen noch die beiden Flaggschiffe FritzBox 7690 sowie FritzBox 5690 Pro. Auch die FritzBox 6670 Cable sowie die Mobilfunkrouter 6850 5G und LTE sind noch nicht mit dem Update versorgt. Das gilt last not least auch für die beiden Router ohne Modem, die FritzBox 4060 und 4050.

So kommst du an die neue Firmware

Hast du die Auto-Update-Funktion aktiviert, so wird deine FritzBox es in den kommenden Tagen automatisch installieren. Willst du das Update manuell starten, so machst du das über die Web-Oberfläche unter fritz.box mit einem Klick auf „Update starten“. Die Funktion findest du unter System // Update in der linken Navigation der Benutzeroberfläche. Nach den Problemen mit der Domain fritz.box vor geraumer Zeit gibt es nun übrigens auch alternative Adressen: „fritzbox.internal“ und „fritzbox.home.arpa“ können nur aus dem Heimnetz aufgerufen werden.