Autofahrer aufgepasst: Dieses iPhone-Zubehör macht dir die Fahrt angenehmer

Für viele von uns ist folgender Ablauf längst zur Gewohnheit geworden: Wir steigen ins Auto, stecken unser Smartphone in die Handyhalterung, suchen das richtige Kabel zum Aufladen im Innenraum oder Handschuhfach und starten die Navigation. Mit dem MagFix Pro Wireless Charger Set von XLayer gestaltet sich das praktischer als mit vielen gängigen Smartphone-Halterungen. Denn: hiermit musst du dein iPhone nicht lästig in die Halterung frickeln und zusätzlich noch ein Ladekabel in die Buchse stecken. Stattdessen legst du dein Handy einfach auf das magnetische Ladepad des KFZ-Ladegeräts und versorgst es so bei sicherem Halt kabellos mit Strom.

XLayer Wireless Magnetic KFZ-Halterung mit Schnelllade-Funktion

Das Wireless Magnetic KFZ Starter-Set besteht aus einer magnetischen KFZ-Halterung mit einem Wireless-Charger – beziehungsweise Ladepad – mit einer (Ausgangs-)Ladeleistung von bis zu 15 Watt. Außerdem ist im Set ein KFZ-Ladegerät für den Zigarettenanzünder mit einem USB Typ-C-Ausgang mit 20 Watt und PowerDelivery sowie einem zweiten USB Typ-A-Ausgang mit USB Q.C 18 Watt und QuickCharge enthalten. Damit lassen sich parallel zwei Geräte mit voller Leistung im Auto laden. Über den USB Typ-C-Ausgang kannst du Smartphones 4-mal schneller aufladen als mit herkömmlichen Ladegeräten.

iPhone-Zubehör: Lädt kabellos und dockt magnetisch an

Der MagFix Pro Wireless Charger von XLayer ist für alle iPhone-Modelle ab der zwölften Generation geeignet. Denn hier kommt die bewährte MagSafe-Funktion von Apple zum Einsatz, welche induktiv über die Rückseite auflädt. Ein in der KFZ-Halterung integrierter Magnet hält das iPhone dabei in der optimalen Position. Dadurch lädt dein iPhone ohne Verrutschen problemlos auf und haftet sicher an der Halterung.

Um immer den besten Blickwinkel zu haben, lässt sich die KFZ-Halterung um 360 Grad drehen und stufenlos in der Neigung verstellen und arretieren. So kannst du das Handy auch im Querformat an der Lüftung anbringen und hast stets den besten Überblick über die Navigation.

Befestigung an der Lüftung bietet mehr Halt und bessere Sicht

Die XLayer-Halterung lässt sich ganz einfach ohne jegliches Werkzeug am Lüftungsgitter eines Fahrzeugs anbringen – und ist an verschiedene Größen der Lüftung anpassbar. Die Vorteile gegenüber Halterungen, die sich mittels Saugnapf an der Scheibe befestigen lassen: Es entstehen keine Rückstände an der Windschutzscheibe und die Halterung bietet mehr Halt. Außerdem hängt kein Ladekabel vor der Windschutzscheibe und stört so die Sicht. Und wenn das Handy nicht geladen werden soll, ist der MagFix Pro Wireless Charger von XLayer ein stylischer Handyhalter, der sich elegant in das Fahrzeuginterieur integriert.

Damit die Rückseite deines iPhones vor Kratzern geschützt bleibt, besitzt die Halterung eine gummierte Oberfläche. Diese sorgt nebenbei für zusätzlichen Halt. Im Lieferumfang enthalten ist ebenfalls ein 1,20 Meter langes USB-C-Kabel, welches die KFZ-Halterung über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt.