XLayer Kfz-Halterung Wireless Charging im Test: Allzu praktisches Gadget

Stell dir vor, du bist in deinem Auto unterwegs, dein Smartphone thront mit eingeschalteter Navigations-App entspannt in einer passenden Halterung und plötzlich fährst du in einen Stau. Im ersten Moment kein größeres Problem. Bis du feststellst, dass sich die Akkuladung deines Handys ihrem Ende nähert. Wenn du jetzt kein Ladekabel dabei hast, ist guter Rat teuer. Denn vermutlich wird es jetzt nicht mehr lange dauern, bis sich dein Smartphone einfach ausschaltet. Die Verbindung zu den GPS-Satelliten verbraucht schließlich recht viel Energie. Helfen kann dir in einer solchen Situation das XLayer Wireless Charging Pad Magnetic Car Holder. Wir haben diese praktische Kfz-Halterung mit magnetischer Qi-Ladestation passend zur jetzt erfolgten Markteinführung getestet.

XLayer Wireless Charging Pad Magnetic Car Holder — Schnelle Plug & Play Installation

Klar, Smartphone-Halterungen für das Auto gibt es einige. Sie lassen sich in wenigen Augenblicken entweder an der Windschutzscheibe oder in einem Lüftungsgitter am Armaturenbrett montieren. So auch die neue Kfz-Halterung von XLayer. Über eine Doppelklemme auf der Rückseite lässt sich das Gadget am Lüftungsgitter deines Autos anbringen. Wir haben es sowohl in einem Seat Leon als auch in einem Kia Ceed getestet. Ohne Probleme war eine Montage in beiden Fahrzeugen im Handumdrehen möglich.

Zweiter Schritt – und der ist wichtig, damit das Zubehör überhaupt funktionieren kann: Das mitgelieferte USB-Kabel auf der einen Seite mit dem USB-C-Anschluss der Kfz-Halterung und auf der anderen Seite mit einem USB-Port deines Autos verbinden. Sollte dein Auto über keinen USB-Port verfügen, kannst du einen solchen über einen passenden Adapter für den Zigarettenanzünder nachrüsten.

XLayer Kfz-Halterung Wireless Charging mit magnetisch angeschlossenem iPhone 12 Pro.

Ist die Kfz-Halterung montiert und alles richtig verkabelt, musst du nur noch eines tun: dein iPhone-12-Modell an das Wireless Charging Pad andocken. Wie von Zauberhand haftet das Smartphone ohne zusätzliche Klemme an der Ladevorrichtung. Möglich macht es ein magnetisches Zusammenspiel von Handy und Halterung. Wir haben das neue XLayer-Zubehör erfolgreich mit einem iPhone 12 Pro testen können. XLayer verspricht, dass auch iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 und iPhone 12 Mini mit der Kfz-Halterung mit integriertem magnetischen Ladegerät kompatibel sind.

Kfz-Halterung von XLayer hat den Dreh raus

Wenn du die magnetische Qi-Ladestation mit dem USB-Port verbunden hast und dein iPhone 12 andockst, erfolgt bei eingeschaltetem Motor stets eine Aufladung – mit bis zu 15 Watt. Sogenannte MagSafe-Magnete sorgen für eine optimale Ausrichtung des Smartphones auf dem Ladepad. Das ist vor allem bei längeren Autofahrten praktisch, wenn du nicht mit einem leeren Smartphone-Akku am Zielort ankommen möchtest. Für kürzere Fahrten empfehlen wir die Nutzung der Ladestation nicht. Denn ständiges „Kurz-Laden“ kann auf Dauer den Akku belasten und die Leistung des Energiespeichers deines Handys negativ beeinträchtigen.

Die XLayer Wireless Charging Kfz-Halterung ist mit einem cleveren Drehgelenk ausgestattet.

Erfreulich: Weil die schwarze XLayer Kfz-Halterung über ein schwenkbares Kugelgelenk verfügt, hast du vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Eine Verwendung ist sowohl in horizontaler, als auch in vertikaler Ausrichtung möglich. Allerdings nur, wenn du dein iPhone-12-Modell in Reinform andockst. Steckt das Smartphone noch in einer Schutzhülle, ist die magnetische Vorrichtung zu schwach, um zu halten. Ein iPhone 11 Pro ließ sich auch ohne Hülle nicht mit der Halterung verbinden. Ihm fehlt schlicht und ergreifend die MagSafe-Kompatibilität.

Sorgen, dass die magnetische Halterung während der Fahrt zu schwach sein könnte, sind unbegründet. Auch wenn man mit dem Auto über Kopfsteinpflaster oder Bahngleise fährt, was das Fahrzeug ja ordentlich durchrütteln kann, bleibt das iPhone an der Halterung haften. Zu starke Vibrationen gibt es nicht. Sie fallen um Querformat aber stärker aus, als im Hochformat. Bei zu abrupten und starken Bremsmanövern kann es möglicherweise aber schon mal vorkommen, dass du dein iPhone im Fußraum suchen musst, weil es sich von der magnetischen Halterung gelöst hat.

Zwei Klemmen sorgen für einen sicheren Halt, ein 360-Grad-Kugelgelenk für die optimale Ausrichtung.

Fazit: Gut und günstig

Die magnetische Kfz Halterung mit integriertem Wireless Charging Pad von XLayer ist ein sinnvolles Zubehör für all diejenigen, die häufig auf längeren Strecken im Auto unterwegs sind und ihr iPhone-12-Modell an einer praktischen Halterung andocken möchten. Auch auf kurzen Strecken kann die Halterung ihren Zweck erfüllen. Dann solltest du aber das USB-Kabel abziehen. Denn zu viele kurze Ladungen deines Smartphones können die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen. Überzeugend ist am Ende des Tages aber vor allem eines: der Preis. Gerade einmal 19,95 Euro musst du für die praktische XLayer Kfz iPhone Halterung auf den Tisch legen.