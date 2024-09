Apples Hardware-Pläne aufgedeckt: Mac-Hersteller verrät sich selbst

Es kommt nur selten vor, dass Apple selbst ungewollt Details zu noch nicht vorgestellter Hard- oder Software verrät. Der iPhone-Hersteller versucht üblicherweise alle Informationen zu diesen Produkten bis zur öffentlichen Präsentation geheim zu halten. Aufgrund des schieren Umfangs dessen, was das Unternehmen anbietet, ist es aber nahezu unmöglich, dies zu garantieren. Auf der anderen Seite sitzen findige Forscher, die genau in diesen Tiefen nach neuen Hinweisen auf diese Geheimnisse suchen. Im aktuellen Fall offenbar mit Erfolg. Wie MacRumors berichtet, hat man in Apples Software Hinweise auf einen neuen Mac entdeckt. Dieses Detail macht gleichzeitig Hoffnung, dass weitere Vermutungen zu Apples Plänen zur Realität werden.

Apple lässt neuen Mac durchsickern

Offenbar haben Apples Entwickler bei der Pflege ihres Codes nicht gut genug aufgepasst. In einer nicht näher genannten Software wurde eine Zeichenkette entdeckt, die auf einen neuen Mac mini verweist. Konkret ist dort zu lesen: „Apple silicon Mac mini (5 Port)“.

Bereits Anfang September gab es ähnliche Berichte von Bloombergs Mark Gurman. Er sagte damals, dass Apple für die nahe Zukunft eine komplett überarbeitete Variante des kleinsten Mac plant. Viele der altbekannten Anschlüsse sollen dann entfallen und durch USB-C beziehungsweise Thunderbolt ersetzt werden. Konkret werden es wohl fünf dieser Ports sein, von denen sich einige sowohl an der Front als auch Rückseite der neuen Hardware befinden.

Des Weiteren wird der Sprung zum M4-Chip erwartet, den Apple bislang nur im iPad Pro einsetzt. Es sollen Modelle mit M4 und M4 Pro erscheinen. Passend zum Tausch der Anschlüsse soll der Mac mini erstmals seit dem Jahr 2010 ein völlig neues Design erhalten. Der neue Mini-Mac soll laut Gurman fast so klein sein wie ein Apple TV.

Hoffnungen auf weiteres Event im Oktober

Die nun entdeckten Hinweise in der Software geben gleichzeitig erneut Hoffnung, dass in diesem Jahr noch ein weiteres Event in Cupertino nach der Vorstellung des iPhone 16 stattfindet. Sollte dies der Fall sein, dürfen sich Apple-Fans womöglich auf mehr als nur einen neuen Mac mini freuen.

Laut den aktuellen Gerüchten soll das zweite Herbst-Event wieder im Oktober stattfinden. Dies hat bei Apple mehr oder weniger Tradition. In den letzten 10 Jahren kam es beispielsweise mehrmals vor, dass das Unternehmen zwischen Mitte und Ende Oktober neue Macs und iPads vorgestellt hat.

So präsentierte Apple am 30. Oktober 2023 neue Macs mit M3-Chip. In diesem Jahr soll sich dies wiederholen, allerdings mit dem Upgrade auf die M4-Generation. Wir erwarten neben dem Mac mini neue Modelle des MacBook Pro und iMac. Vielleicht nimmt der iPhone-Hersteller dann auch endlich Abschied von der bis dato verbleibenden Peripherie, die immer noch mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet ist.

Die anderen Macs müssen laut den bisherigen Berichten etwas länger auf ein Upgrade warten. Besser sieht es hingegen für Fans günstigerer iPads aus. Es stehen angeblich ein neues iPad mini und Updates des Einsteiger-Tablets auf der Agenda.