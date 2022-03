Apples Monitor: Darum solltest du das neue Display noch nicht kaufen

Mit der Ankündigung des Studio Displays erfüllte Apple den Mac-Fans am 8. März 2022 einen langersehnten Wunsch. Endlich gibt es ein 5K-Display, das bezahlbar ist und über ein elegantes Design verfügt. In einigen Aspekten gibt es jedoch noch offene Wünsche, die Apple-Nutzer etwa beim Pro Display XDR oder MacBook Pro schon heute genießen können.

Apple Studio Display: Weiteres Modell naht angeblich bereits

Display-Analyst Ross Young macht nun Hoffnung, dass Apple auch diese bereits in einigen Monaten in Form eines weiteren Displays erfüllen könnte. Wenn du also mit dem aktuellen Apple Studio Display liebäugelst, solltest du vielleicht noch etwas länger warten.

Young hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass seine Quellen korrekte Informationen zu kommender Apple-Hardware besitzen. Insbesondere wenn es um Display-Gerüchte ging, lag der Analyst häufig goldrichtig. Nach Rücksprache mit mehreren Quellen geht er nun davon aus, dass Apple schon im kommenden Juni, möglicherweise zur Worldwide Developer Conference (WWDC), ein „Studio Display Pro“ präsentieren könnte:

Die Besonderheit des zweiten 27-Zoll-Displays ist dabei der Einsatz der Mini-LED-Technik. Diese erlaubt schon heute im MacBook Pro oder Pro Display XDR die Darstellung von HDR-Inhalten. Es ist außerdem denkbar, dass das neue Modell über ProMotion, Apples 120-Hertz-Technik, verfügen wird.

In einem weiteren Tweet schreibt Young, dass die Produktion in diesem Monat begonnen habe. Das Display soll zeitgleich mit dem neuen Mac Pro der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Ming-Chi Kuo erwartet keine neuen Mini-LED-Produkte in diesem Jahr

Die Aussage von Young steht jedoch im direkten Widerspruch zu einer Aussage von Ming-Chi Kuo. Der Apple-Analyst sagte fast zeitgleich zu Young auf Twitter, dass Apple möglicherweise in diesem Jahr keine neuen Geräte mit Mini-LED-Technik vorstellen wird. Als Grund nennt er Bedenken mit den damit verbundenen Kosten.

Dies stellt nicht nur die Vorstellung eines externen Monitors mit Mini-LED infrage. Auch die Präsentation eines iPad Pro im 11-Zoll-Format mit dieser Technik wäre davon betroffen. Bislang bietet lediglich das große iPad Pro die Möglichkeit zur Darstellung von HDR-Inhalten.

Eine Ankündigung der Termine für die diesjährige WWDC wird in den kommenden Wochen erwartet. Die Entwickler-Konferenz findet üblicherweise im Juni statt. Auch in diesem Jahr wird sie vermutlich wieder ausschließlich online stattfinden. Apple nutzt die Konferenz traditionell zur ersten öffentlichen Präsentation der neuen Betriebssysteme. In diesem Jahr werden unter anderem iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 und watchOS 9 erwartet.