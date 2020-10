Apple startet Vorverkauf des iPhone 12 – Alle Preise im Überblick

Apple hat mit den iPhone-12-Modellen einige Neuerungen in sein Portfolio gebracht. Das Design wurde komplett auf Links gedreht und mit den neuen iPhones gibt es wieder ein kantiges Handy-Modell. Dazu hat Apple den neuen Mobilfunkstandard 5G erstmals in eines der eigenen Produkte gepackt. Zu guter Letzt hat Apple mit MagSave einen Magnetring für Zubehör in die Rückseite des iPhones verbaut. Was geblieben ist, ist die Staffelung in mehrere Speichervarianten und damit verbunden der Verzicht auf eine Speichererweiterung mittels Micro-SD-Karte. Die Staffelung hat aber auch einige Preisstufen zur Folge, was bei mittlerweile vier Modellen zu insgesamt zwölf Preisen führt. Sechs der Beträge kannst du ab jetzt überweisen und dir zwei Modelle sichern. Denn heute startet Apple mit dem Vorverkauf des iPhone 12 und des iPhone 12 Pro.

Vorverkauf des iPhone 12 – Die Preise

Das Apple iPhone 12 steht ab jetzt zum Verkauf und wird ab der kommenden Woche ausgeliefert. Obwohl es genauso groß ist wie das Pro-Modell und auch den gleichen Prozessor beherbergt, kostet es um einiges weniger als das entsprechende Pro-Modell. Den Einstieg bildet jedoch das iPhone 12 mini oder ältere Modelle. Denn auch wenn das iPhone 12 das zweitbilligste Modell der aktuellen Runde ist, ist es preislich weit weg von Einsteigergeräten aus der Android-Welt. Die Variante und ihre Preise in der Übersicht:

64 GB: 876,30 Euro

128 GB: 925,05 Euro

256 GB: 1042,05 Euro

Vorverkauf des iPhone 12 Pro – Die Preise

Das iPhone 12 Pro ist ebenfalls ab heute vorbestellbar und wird eine Woche später ausgeliefert. Wie üblich stehen drei Varianten zur Verfügung. Sie kosten allesamt über 1.100 Euro und bilden fast die Spitze des Preisgipfels. Nur die Max-Version des iPhone 12 Pro ist noch teurer. Die Preise der Varianten in der Übersicht:

128 GB: 1.120 Euro

256 GB: 1.237 Euro

512 GB: 1.461,20 Euro

Max und mini – So geht es weiter

Bei den beiden Modellen startet der Apple-Vorverkauf heute. Bei Händlern ist er aber schon angelaufen. Und das nicht nur bei den beiden 6,1-Zoll-Modellen, sondern auch beim iPhone 12 mini und dem iPhone 12 Pro Max. Die beiden alternativen iPhones gehen bei Apple offiziell am 16. Oktober in den Vorverkauf. Wer also direkt bei Apple bestellen will, braucht noch zehn Tage Geduld. Wer noch Zeit braucht, um sich zu entscheiden welches iPhone 12 das Richtige ist, sollte sich unseren Ratgeber zum Kauf des iPhone 12 anschauen. Wo du apropos das mini-Modell schon jetzt vorbestellen kannst, zeigen wir dir hier: