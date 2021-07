Apple Pay bei der Sparkasse: Bezahlen mit der Girocard wird ausgeweitet

Seit fast einem Jahr bieten auch die Sparkassen eine Unterstützung von Apples Bezahldienst Apple Pay in Kombination mit der „Sparkassen-Card“. Kunden, die nur eine Girocard besitzen, mussten jedoch mit Einschränkungen bei der Akzeptanz mit Apple Pay leben.

Wie ifun.de berichtet, soll sich dies schon in den kommenden Tagen ändern. Ursprünglich sollte die nun anstehende Änderung bereits zu Beginn des Jahres umgesetzt werden. Auf Twitter kam in den vergangenen Wochen und Monaten ebenfalls immer wieder die Frage nach der Erweiterung auf. Viele Nutzer wollen die Girocard eben auch online und in Apps nutzen.

Girocard mit Apple Pay: Zahlungen bald auch im Web und in Apps

Ist Apple Pay mit einer Girocard bislang nur in Geschäften nutzbar, sollen laut den neuen Informationen bereits ab dem 13. Juli auch Zahlungen innerhalb von Apps und im Web mit Safari möglich sein. Damit fällt eine weitere wichtige Hürde für Sparkassen-Kunden ohne Kreditkarte.

Die Sparkasse hat ein entsprechendes Support-Dokument bereits angepasst. Darin erklärt das Unternehmen, wie man beispielsweise in Safari auf dem iPhone oder iPad bezahlen kann – auch wenn man eine Girocard in Kombination mit Apple Pay nutzen will.

Wie üblich ist die Voraussetzung, dass der Händler Apple Pay generell unterstützt. Hat man diese Bezahlmethode ausgewählt, sieht man auf dem Smartphone oder Tablet eine Übersicht der Zahlungsdetails. Die eigentliche Zahlung bestätigt man dann wie gehabt mittels Face ID, Touch ID oder dem Gerätecode.

Ungewissheit herrscht bislang für Mac-Nutzer. Die Sparkasse erwähnt eine Unterstützung des Mac nämlich nicht explizit im Support-Dokument. Auch in macOS kann generell mit Apple Pay schon seit langer Zeit im Web bezahlt werden – sofern man eine unterstützte Karte in Apples Bezahldienst hinterlegt hat. Dies ist bislang für Zahlungen mit einer Girocard nicht der Fall.