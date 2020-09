Apple: Mit diesem iPhone hat wohl niemand gerechnet

Im April dieses Jahres hat Apple das iPhone SE 2020 vorgestellt und viele Smartphone-Nutzer überrascht. Denn ein kleineres iPhone-Modell mit Technik der Spitzenklasse haben sich viele Nutzer von Apple-Handys schon seit geraumer Zeit gewünscht. Der US-Konzern hat einen Nerv getroffen, was sich auch in den Verkaufszahlen widerspiegelt. Während Samsung oder Huawei in der Corona-Pandemie deutlich weniger Smartphones verkaufen konnten, ist das iPhone SE beliebt wie kaum ein anderes Apple-Handy. Die Erfolgsgeschichte könnte Apple im Oktober fortsetzen und noch mal eine Schippe drauflegen.

Apple: ein iPhone für Jedermann

Allem Anschein nach will Apple gleich vier neue iPhone-12-Modelle auf den Markt bringen. Neben den drei erwarteten Varianten iPhone 12, 12 Pro und 12 Pro Max soll es dieses Jahr neuesten Gerüchten zufolge auch eine kleine Version des Handys geben: das iPhone 12 Mini. Eine ungefähre Größeneinschätzung gibt das folgende Bild:

Kleines iPhone mit Power und neuem Design?

Setzte Apple beim iPhone SE 2020 zwar auf eine technische Ausstattung, die man auch in der Oberklasse findet, hielt der Hersteller sich beim Design zurück. Dicke Ränder ober- und unterhalb des Displays und der Fingerabdrucksensor am unteren Ende erinnern stark an das iPhone 8 aus dem Jahr 2017. Beim iPhone 12 Mini könnte das anders werden. Das kleine Modell, dessen Bildschirm 5,4 Zoll messen soll, könnte das Design seiner großen Geschwister annehmen.

→ iPhone SE 2020: Ist der Akku wirklich so schlecht?

Apropos Design: Apple wird allem Anschein nach eine Reise in die Vergangenheit machen. So soll das iPhone 12 an Steve Jobs letztes iPhone-Modell erinnern und im Vergleich zur aktuellen Serie wieder deutlich kantiger werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Apple das Design des iPad Pro aufgreifen und die beiden Geräteklassen optisch näher zusammenführen. Das markanteste Detail dabei sind die kantigen Rahmen ohne verspielte Radien.