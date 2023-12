Amazon verschenkt Videospiele: Hochwertige Games gratis

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Dezember kostenlos gibt. Diesmal ist ein Spiel namens „Deathloop“ dabei, in dem du in einer mysteriösen Zeitschleife gefangen bist.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im Dezember

Das Highlight in diesem Monat ist eindeutig „Deathloop“, das du dir schon ab dem 7. Dezember über die Kooperation mit dem Epic Games Store kostenlos sichern kannst. In diesem Spiel bist du in einer mysteriösen Zeitschleife gefangen und musst die Insel namens Blackreef erkunden. Zusätzlich ist es jedoch deine Aufgabe, wichtige Zielpersonen auszuschalten, bevor der Tag erneut beginnt. Du kannst den Zyklus nur durchbrechen, indem du aus deinen Fehlern lernst, neue Informationen sammelst und vieles mehr.

Für ein Retro-Feeling sorgen in diesem Monat gleich zwei Spiele, „Akka Arrh“ und „Asteroids: Recharged“. Die beiden Games sind rasante Arcade-Shooter, die die goldene Zeit der Videospiele wiederbeleben. Der Soundtrack von Asteroids ist zudem vom weltbekannten Komponisten Megan McDuffee komponiert.

Liste aller Spiele im Dezember

7. Dezember: „Deathloop“ (Epic Games Store)

14. Dezember: „Akka Arrh“ (Amazon Games App)

14. Dezember: „Aground“ (Amazon Games App)

14. Dezember: „SeaOrama: World of Shipping“ (Amazon Games App)

21. Dezember: „Kombinera“ (Epic Games Store)

28. Dezember: „A Tiny Sticker Tale“ (Amazon Games App)

28. Dezember: „Asteroids: Recharged“ (Epic Games Store)

In-Game Boni mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im Dezember wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für „PUBG Mobile“, „League of Legends“, „Pokémon Go“, „Overwatch 2“ und „Paladins“. Du kannst dir die Inhalte ohne zusätzliche Kosten sichern, wenn du dein Spiel mit deinem Prime Gaming Account verknüpfst.