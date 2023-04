Amazon Prime Video: Das ändert sich ab heute

Ab heute ist der Streamingdienst MGM+ International von Amazon in Deutschland verfügbar. Der Dienst war bereits vor einigen Monaten in den USA gestartet und kommt nun wie angekündigt nach Europa. Pünktlich zum Osterfest startet Amazon den neuen Dienst in Deutschland. Nutzen können ihn alle Amazon-Kunden, die Amazon Prime gebucht haben. Allerdings müssen auch diese Kunden einen kleinen Extra-Betrag für MGM+ International zahlen. Denn der neue Streaming-Dienst wird als Prime Video Channel realisiert. Ein Amazon Prime Channel ist ein nur für Prime-Video-Kunden buchbarer zusätzlicher Streaming-Kanal. In der Regel nutzen externe Anbieter diesen Weg, ihre Inhalte zu vermarkten. Nun nutzt Amazon den Prime Channel, den eigenen Dienst zu vermarkten. Das Filmstudio MGM wurde von Amazon vor geraumer Zeit schon gekauft.

MGM+ International: Genaue Inhalte noch unklar

Die Kosten für den neuen Channel liegen bei 3,99 Euro monatlich. Enthalten sind unter anderem Serien und Filme, die du zuvor bei den Diensten Lionsgate und Starz (Starzplay) sehen konntest. Dabei handelt es sich beispielsweise um Mad Men, Nashville und Power. Warst du bisher für Lionsgate+ angemeldet, kannst du automatisch MGM+ International nutzen, da Lionsgate+ eingestellt wird. Lionsgate hatte einst Starz übernommen und hatte große Pläne für Deutschland, zog sich dann aber überraschend in diesem Jahr wieder komplett zurück. Nun geht es unter dem Namen MGM+ International weiter. Zusätzlich bekommst du nun die Filme und Blockbuster der MGM Studios. Welche Inhalte genau zu sehen sein werden, ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels jedoch noch unklar.

Amazon hatte die MGM Studios im vergangenen Jahr übernommen. Das Filmstudio, das vor allem durch den brüllenden Löwen im Vorspann der Filme bekannt ist, ist unter anderem die Produktionsheimat von James Bond. Auch die Hobbit-Trilogie oder „Creed I-III: Rocky’s Legacy“ stammen aus den Hallen von Metro-Goldwyn-Mayer, was für MGM steht.

