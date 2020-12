Aldi: 15 GB Datenvolumen kostenlos -So kommst du dran

Hintergrund der Aktion ist nicht – wie man meinen mag – die Weihnachtszeit oder gar die Corona-Pandemie, sondern der Geburtstag von Aldi Talk. Aldi Talk ist die Mobilfunkmarke von Aldi. Sie ging vor 15 Jahren an den Start, damals im Netz von E-Plus. Nach der Übernahme von E-Plus durch Telefónica mit seinem O2-Netz ist Aldi Talk seit geraumer Zeit im O2-Netz zu Hause.

15 GB per App aktivierbar

Wenn du Kunde von Aldi Talk bist und eine Tarifoption mit Inklusiv-Datenvolumen gebucht hast, hast du ab sofort die Möglichkeit, das kostenlose 15 GB-Datenpaket zu nutzen. Du bist dann berechtigt, wenn du die Internet-Flatrate S/M/L/XL, das Paket S/M/L, das Musik-Paket M/L oder das Jahrespaket XS/S/L nutzt.

Das Geschenk kannst du über die Aldi Talk App aktivieren. Ist das Datenvolumen einmal aktiv, so gilt es bis zum 6. Januar – allerdings nur in Deutschland. Solltest du trotz aller Widrigkeiten ins Ausland fahren, würde im EU-Roaming dein normales Datenvolumen genutzt werden.

Surfen kannst du mit bis zu 21,6 Mbit/s im LTE-Netz, aber auch per UMTS oder – extremst langsam – per GSM-Netz. Das UMTS-Netz von O2 soll aber noch in diesem Jahr an ersten Standorten abgeschaltet werden, der Rest des Netzes folgt dann im kommenden Jahr. Du solltest also sicherstellen, dass dein Handy LTE-fähig ist. Freigeschaltet ist LTE seit 2014 bei Aldi Talk, zu erkennen am Schriftzug LTE oder 4G im Handy.

Jahrespakete für Neukunden bei Aldi

Derzeit bewirbt Aldi Talk vor allem seine Jahrespaketen. Du bezahlst hier einmal die Grundkosten und kannst dann ein Jahr lang telefonieren und surfen. Bis Ende des Jahres gibt es wahlweise 12 GB im Jahrespaket XS (58,19 Euro), 40 GB im Jahrespaket S (96,99 Euro) und 100 GB im Jahrespaket L (144,00 Euro). Doch es gilt: Verbrauchst du dein Datenvolumen vor Jahresende, dann bist du mit 32 kBit/s derart langsam im Internet unterwegs, dass du kaum noch WhatsApp-Nachrichten schreiben kannst.