Alarm auf dem Handy: Diese Nachricht hat Menschen geweckt

Wie Vodafone mitteile, haben die Behörden der Hansestadt Lübeck die Bevölkerung vor einer akuten Hochwassergefahr in der Stadt warnen wollen. Zusätzlich zu den bisherigen Warnsystemen haben die Behörden um 8:42 Uhr am Samstag auch eine Warnung an alle Smartphones ausgesendet, die sich zu dem Zeitpunkt in Lübeck aufgehalten haben. Die Nachricht hat sicherlich einige Menschen aus dem Schlaf gerissen. Dabei wird nach Informationen von inside digital durch die Behörden ein Postleitzahlengebiet festgelegt, in dem die Warnung ausgesendet werden soll. Anschließend übergibt das Warnsystem die Meldung an die drei Netzbetreiber. Anschließend strahlen die dortigen Systeme die Meldung über alle Sendemasten aus, die sich in dem fraglichen Postleitzahlengebiet befinden. Dabei ist es egal, ob der Nutzer dort wohnt, arbeitet oder gar nur ein Tourist im Roaming ist: Wesentlich ist, ob er sich dort aufhält.

Warn-Nachricht: Das war die erste Cell Broadcast-Warnung

Nach Angaben von Vodafone erfolgte die erste offizielle Warnung in Deutschland mit diesem Wortlaut: „Sa. 25.02.2023 – 08:42 Uhr – Achtung! Amtliche Warnmeldung – für Hansestadt Lübeck – Gefahr durch Hochwasser – Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. |- Weitere Hinweise auf https://warnung.bund.de/meldungen – Herausgegeben von: Leitstelle Lübeck|“

Die Warnungen schicken die Netzbetreiber über alle drei Netzstandards aus: GSM, LTE und 5G. Ein manueller Eingriff durch die Netzbetreiber ist nicht notwendig. Und auch auf dem Handy des Nutzers ist keine App notwendig. Anders als bei einer SMS, aber ähnlich wie beim Radio, empfangen alle Geräte, die in den Funkzellen der jeweiligen Region eingebucht sind, die Nachricht. Daher der Name Cell Broadcast. Je nach Warnstufe geben die Geräte sogar im lautlosen Modus einen Warnton aus.

Das neue System wurde als Reaktion auf die Ahrtal-Katastrophe eingeführt. Damals waren etwa 180 Menschen gestorben – auch weil die Behörden zu spät und zu ineffizient gewarnt hatten. Dadurch, dass die Flut am späten Abend und nachts überraschte, wurden sie durch die oft nur halbherzigen Warnungen in den regionalen Medien nicht gewarnt. Man geht davon aus, dass eine Cell Broadcast-Warnung mehr Menschen gerettet hätte, da diese Warnung auch erfolgt, wenn das Handy lautlos gestellt ist. Nur bei einem ausgeschalteten Handy erfolgt keine Warnung. Die Nachricht kann dann aber angezeigt werden, wenn das Handy angeschaltet wird.