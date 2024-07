Im Juni ist das EM-Fieber in Deutschland ausgebrochen. Durch die Europameisterschaft im eigenen Land gibt es aktuell mehr ausländische Besucher als sonst. Kein Wunder also, dass auch mehr Telefonverkehr mit ausländischen Telefonnummern registriert wird. Aber nicht jeder Anruf gilt auch einem EM-Fan oder kommt von einem. Der Begriff Oranje steht für die niederländische Nationalmannschaft. Der Begriff geht dem Vernehmen nach zurück auf das niederländische Königshaus Oranien-Nassau. Die Niederlande sind aber nicht nur im Fußball Thema, sondern dieses Jahr schon das zweite Mal in den Telefon-Spam-Charts in Deutschland. Die Spam-Charts erstellt die Seite cleverdialer.app monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer und Telefon-Spam melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Niederländische Spammer sind wieder da

Schon im April waren es niederländische Nummern, die sich besonders als Spammer hervortaten und auffielen. Bis dahin spielten die Niederlande als Spammer keine Rolle. Die beiden auffälligen Nummern waren sich sehr ähnlich und Nutzer beschrieben lediglich, dass es mehrfach täglich Anrufe gibt und sich niemand meldet. Dabei gaben die Anrufer offenbar nicht auf. Die beiden betroffenen Nummern damals waren +31631170135 sowie +31631170094. Doch so schnell, wie sie aufgekommen sind, sind sie auch wieder verschwunden: Im Mai spielten sie keine Rolle mehr. Dafür tauchten nun im Juni wieder zwei neue Nummern aus Holland auf.

+31613471518 und +316138112655 sind die beiden Kandidaten. Die versuchten, mit altbekannten Maschen an Geld zu kommen. So waren es einmal vermeintliche Gewinnbenachrichtigungen und einmal ein vermeintlicher Anruf der Verbraucherzentrale, die die Anrufer nach Schilderungen von Betroffenen vorgaben. Dabei seien die Anrufe teilweise aggressiv erfolgt.

Indessen blieben die Betrugsversuche von deutschen Telefonnummern im vergangenen Monat ebenfalls nicht aus. Mit der 022376922894 fiel erneut eine Nummer aus Kerpen negativ auf. Auch hier hat man angeblich an einem Gewinnspiel teilgenommen, Unterlagen will man aber nicht zuschicken.

Gleich 39.000 Euro in Bar versprechen die Anrufer mit der Nummer 03022182918. Schon am nächsten Tag sollen Security-Mitarbeiter das Geld vorbeibringen. Allerdings muss bei der Übergabe eine Gebühr von 800 bis 1.000 Euro in Bar gezahlt werden. Wenig glaubhaft. Weiter Spam-Nummern: 021195588439, 017613176147, 021195588441, 015258298776, +31631170132 und 015510391815.

Telefon-Spam im Juni 2024