Warntag: Cell Broadcast einschalten – so geht’s! Hayo Lücke 4 Minuten

Seit 2022 findet in Deutschland jedes Jahr ein bundesweiter Warntag statt. Dabei werden viele Warnkanäle erprobt, mit denen Menschen in Deutschland vor Gefahren gewarnt werden. Auf dem Prüfstand steht dann auch der Mobilfunkdienst "Cell Broadcast". Aber was hat es damit überhaupt auf sich?