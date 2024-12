9 von 10 Sterne: Herr der Ringe-Spiel diese Woche kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein Game sichern, das dich in ein rapides Action-Abenteuer entführt. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 19. Dezember um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

The Lord of the Rings: Return to Moria

Der Herr der Ringe-Fans aufgepasst: Diese Woche gibt es im Epic Games Store ein besonders tolles Spiel für dich. Hinter dem ersten Türchen des Adventskalenders verbirgt sich The Lord of the Rings: Return to Moria. In diesem Spiel folgst du den Zwergen, die ihre legendäre Heimat Moria zurückerobern wollen. Dazu musst du gemeinsam mit anderen Spielern um dein Überleben kämpfen.

Du steuerst eine Gruppe von Zwergen, die ihren verlorenen Schatz zurückholen wollen. Deine Suche erfordert nicht nur viel Mut, sondern auch Überlebenskünste und Kreativität. Du musst deine Ausstattung verbessern, weitläufige Mienen erkunden und mit anderen zusammenarbeiten.

In diesem epischen Multiplayer-Game kehrst du nach Moria zurück.

Das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben und erstmals im Jahr 2023 veröffentlicht worden. Bei Steam hat das Spiel eine Bewertung von 9 von 10 Sternen erhalten und auch Spieler im Epic Games Store bewerten es mit 4,4 von 5 Sternen. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 23 Euro. Noch bis zum 19. Dezember kannst du es dir allerdings kostenlos herunterladen.

Nächste Woche im Epic Games Store

Nächste Woche geht es mit dem zweiten Türchen des Epic Games-Adventskalenders weiter. Noch ist nicht bekannt, welches Spiel sich hinter dem mysteriösen Cover versteckt. Du kannst jedoch damit rechnen, dass es sich in der Weihnachtszeit um ein besonders hochwertiges Spiel handelt. Wie immer informieren wir dich darüber, welches Spiel du dir kostenlos herunterladen kannst.

Diese Spiele konntest du dir schon kostenlos herunterladen:

The Lord of the Rings: Return to Moria ( 22,39 Euro )