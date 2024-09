60 Euro geschenkt: Geniale Action-Games für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir zwei Games sichern, die einfach Spaß machen. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 19. September um 17 Uhr.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

„Rugrats: Adventures in Gameland“

In „Rugrats: Adventures in Gameland“ kehren deine Lieblingsbabies zurück. Tommy, Chuckie, Phil und Lil haben Werbung für ein neues Videospiel gesehen. Jetzt tun sie so, als wären sie selbst Teil eines Spiels. Sie verwandeln Tommys Haus in eine epische Videospielwelt voller Abenteuer und Action. Du kannst zwischen HD- und 8-Bit-Style wählen und sogar mit einem Freund spielen. Normalerweise kostet das Spiel dich satte 22 Euro.

Rugrats im Epic Games Store.

„Super Crazy Rhythm Castle“

„Super Crazy Rhythm Castle“ ist ein chaotisches Rhythmusspiel, das voller Rätsel steckt. Du kannst alleine oder mit bis zu drei Freunden spielen. Der Soundtrack bietet dir über 30 Tracks aus den Kategorien Ohrwurm-Rock, Hip-Hop und Dubstep. Am wichtigsten ist in diesem Spiel, dass du nicht aus dem Takt kommst. Doch auch Menschen ohne Rhythmusgefühl können hier Spaß haben.

Das Gameplay ist leicht und verständlich, du kannst sogar deine eigene Musik abspielen. Oder du kümmerst dich einfach um die Rätsel, während dein Freund sich um die Musik kümmert. Normalerweise kostet dich Super Crazy Rhythm Castle 40 Euro, ist jedoch diese Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

Super Crazy Rhythm Castle ist ein verrücktes Rhythmus-Spiel.

Nächste Woche im Epic Games Store

„TOEM“

„TOEM“ ist ein von handgezeichnetes Abenteuerspiel, in dem du dich auf eine tolle Expedition begibst. Nutze dein fotografisches Auge, um die Geheimnisse des TOEM aufzudecken. Doch du musst nicht nur fotografisch denken, sondern dich auch mit skurrilen Charakteren unterhalten und ihre Probleme lösen. Das gelingt dir, indem du tolle Fotos schießt.

Im Epic Games Store hat das Spiel eine Wertung von 4,8 von 5 Sternen erhalten. Normalerweise kostet es dich 16 Euro, ist jedoch nächste Woche kostenlos verfügbar.

TOEM im Epic Games Store.

„The Last Stand: Aftermath“

Bei „The Last Stand: Aftermath“ handelt es sich um ein Spiel aus einer völlig anderen Richtung. Dieser Action-Shooter, in dem du mit einem Zombievirus infiziert wurdest. Jetzt ziehst du los, um die Apokalypse zu erkunden und Hoffnung für deine Kolonie zu finden. Du darfst nicht aufgeben, denn noch ist es nicht zu spät. Doch du musst dich stets in Acht nehmen, denn die Welt ist gefährlich. Wilde Zombiehorden ziehen durch die Straßen.

Nimm dich vor wilden Zombies in Acht und kämpfe um dein Überleben.

Du bist zwar mit dem Virus infiziert, aber lange kein Übermensch. Dieses Spiel hat eine Wertung von 4,4 von 5 Sternen im Epic Games Store erhalten. Normalerweise kostet es dich 20 Euro, doch ab dem 19. September ist es eine Woche lang kostenlos verfügbar.