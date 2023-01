3 Millionen Deutsche betroffen: Microsoft stellt alte Windows-Versionen ein

Der 10. Januar 2023 markiert für gleich zwei Windows-Versionen das endgültige Ende. Nach über 10 Jahren bekommt Windows 8.1 am heutigen Dienstag zum letzten Mal Updates. Für Windows 7 ist der offizielle Support bereits seit zwei Jahren ausgelaufen. Doch gegen Aufpreis gab es weiterhin Updates von Microsoft. Dieses Angebot endet heute und wird auch für Windows 8.1 nicht fortgesetzt. Dementsprechend müssen sich viele Nutzer nun nach einem neuen System umschauen.

Fast 3 Millionen Windows-Nutzer betroffen

Das Sicherheitsunternehmen Eset hat im Dezember 2022 ermittelt, wie viele Nutzer mit welcher Version unterwegs sind. 47 Millionen Nutzer sind laut der Statistik entweder mit Windows 10 oder 11 unterwegs und somit auf einem aktuellen Stand. 2,8 Millionen Nutzer setzen hingegen weiterhin auf Windows 7 oder 8.1 und sind vom heutigen Support-Ende betroffen.

Darunter dürften sich viele Firmenkunden befinden, die bisher die kostenpflichtigen Updates für Windows 7 bezogen haben. Doch auch diese müssen jetzt umstellen.

Denn eine nicht geschlossene Sicherheitslücke reicht aus, um sich gefährliche Schadsoftware einzufangen oder anderen Cyber-Angriffen ausgesetzt zu sein.

Mit dieser Meldung warnt Microsoft die verbleibenden Nutzer

Umstieg für Privatnutzer kostenlos

Gute Nachrichten gibt es für Privatnutzer. So ist der Umstieg auf Windows 10 kostenlos möglich. Dabei können sogar alle Daten und installierten Programme mitgenommen werden. In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir dir, wie der Wechsel auf Windows 10 in wenigen Minuten funktioniert.

→ Schritt für Schritt: So steigst du kostenlos auf Windows 10 um

Windows 10 wird noch bis Oktober 2025 mit Updates versorgt. So kannst du deinen Computer noch mehrere Jahre verwenden. Denn die Systemanforderungen haben sich kaum verändert. So lassen sich nahezu alle Computer mit Windows 8.1 und ein Großteil der Computer mit Windows 7 kostenfrei upgraden.

Wenn dann in einigen Jahren auch für Windows 10 das Support-Ende ansteht, müssen sich viele Nutzer nach neuer Hardware umsehen. Denn die Hardware-Anforderungen von Windows 11 sind deutlich gestiegen. Beinahe alle Computer und Notebooks, die vor 2017 auf den Markt gekommen sind, werden hier nicht mehr unterstützt. Spätestens 2025 steht also ein Neukauf oder der Wechsel auf ein alternatives Betriebssystem wie Linux oder ChromeOS Flex an. Mit Tricks lässt sich Windows 11 auch auf älteren Geräten installieren. Ob es damit über 2025 hinaus Updates gibt, ist noch nicht bekannt.