Keine Angst: In diesen Jobs bist du trotz KI sicher!

Die gerade laufende KI-Revolution verändert Arbeitsplätze – nicht irgendwann in der Zukunft, sondern schon jetzt. Was sich in den einzelnen Berufsfeldern tut, wollte Microsoft mit seiner Studie herausfinden. Spoiler: Du musst dir morgen noch keinen neuen Job suchen.

Microsoft: Diese Jobs sind am stärksten durch Automatisierung betroffen

Was hat Microsoft genau gemacht? Es wurden über 200.000 Gespräche anonym ausgewertet, die Menschen in den USA mit dem Copilot geführt haben. Daraus entstand ein ziemlich differenziertes Bild davon, wie sich Arbeitsmärkte bereits verändern. Besonders deutliche Veränderungen gibt es bei Jobs, die viel mit Informationsvermittlung und Kommunikation zu tun haben. Im handwerklichen Bereich hingegen ist der Einfluss bislang noch recht gering.

Anhand der Ergebnisse wurde ein Score ermittelt, der den Automatisierungsgrad anzeigt. Wichtig: Es geht nicht darum, einzelnen Berufen ein Ablaufdatum zu geben. Vielmehr zeigt der Wert, wie stark ein Job jetzt schon von KI profitieren oder mit ihr interagieren kann.

Bevor wir die Zahlen genauer einordnen, schauen wir uns erstmal die Tabellen an. Zuerst siehst du die 40 Berufe mit dem höchsten Automatisierungsgrad, danach die Übersicht der Jobs mit den niedrigsten Werten:

Berufe mit der höchsten Eignung für KI Rang Berufsbezeichnung Score Beschäftigte (USA) 1 Übersetzer und Dolmetscher 0,49 51.56 2 Historiker 0,48 3.04 3 Flugbegleiter 0,47 20.19 4 Vertriebsmitarbeiter im Dienstleistungssektor 0,46 1.142.020 5 Schriftsteller und Autoren 0,45 49.45 6 Kundendienstmitarbeiter 0,44 2.858.710 7 CNC-Werkzeugprogrammierer 0,44 28.03 8 Telefonisten 0,42 4.6 9 Ticketagenten und Reisebürokaufleute 0,41 119.27 10 Rundfunksprecher und Radio-DJs 0,41 25.07 11 Börsenmakler 0,41 48.06 12 Landwirtschafts- und Haushaltsberater 0,41 8.11 13 Telemarketer 0,40 81.58 14 Concierges 0,40 41.02 15 Politologen 0,39 5.58 16 Nachrichtenanalysten, Reporter, Journalisten 0,39 45.02 17 Mathematiker 0,39 2.22 18 Technische Redakteure 0,38 47.97 19 Korrekturleser und Lektoren 0,38 5.49 20 Rezeptionisten 0,37 425.02 21 Redakteure 0,37 95.7 22 Hochschuldozenten für Wirtschaftswissenschaften 0,37 82.98 23 PR-Fachleute 0,36 275.55 24 Produktvorführer und -promoter 0,36 50.79 25 Werbevertreter 0,36 108.1 26 Kundenbetreuer für Neukunden 0,36 41.18 27 Statistikassistenten 0,36 7.2 28 Schalter- und Vermietungsangestellte 0,36 390.3 29 Datenwissenschaftler 0,36 192.71 30 Finanzberater 0,35 272.19 31 Archivare 0,35 7.15 32 Hochschullehrer für Wirtschaftswissenschaften 0,35 12.21 33 Webentwickler 0,35 85.35 34 Managementanalysten 0,35 838.14 35 Geografen 0,35 1.46 36 Models 0,35 3.09 37 Marktforschungsanalysten 0,35 846.37 38 Mitarbeiter im öffentlichen Notrufsystem 0,35 97.82 39 Telekommunikationsfachkräfte für öffentl. Sicherheit 0,35 43.83 40 Hochschuldozenten für Bibliothekswissenschaft 0,34 4.22

Und hier die Berufe, die derzeit noch am wenigsten für KI geeignet scheinen:

Berufe mit der niedrigsten Eignung für KI Rang Berufsbezeichnung Score Beschäftigte (USA) 1 Baggerfahrer 0 340 2 Brücken- und Schleusenwärter 0 3,460 3 Wasseraufbereitungsanlagenbetreiber 0 120,710 4 Gießereiform- und Kernbauer 0 2,700 5 Gleisbau- und Gleiswartungsmaschinenführer 0 4,010 6 Pfahlrammenführer 0 3,010 7 Parkettschleifer und -finisher 0 4,510 8 Krankenpfleger 0.01 48,710 9 Motorbootführer 0.01 2,710 10 Forstmaschinenführer 0.01 23,720 11 Straßenbaumaschinenführer 0.01 43,080 12 Zimmermädchen und Reinigungskräfte 0.01 836,230 13 Hilfsarbeiter (Öl und Gas) 0.01 43,880 14 Dachdecker 0.01 135,140 15 Gaskompressor- und Gaspumpstationsbetreiber 0.01 4,400 16 Dachdeckerhelfer 0.01 4,540 17 Reifenhersteller 0.01 20,660 18 Chirurgische Assistenten 0.01 18,780 19 Massagetherapeuten 0.01 92,650 20 Augenmedizinische Techniker 0.01 73,390 21 Fahrer von Flurförderzeugen und Traktoren 0.01 778,920 22 Feuerwehr-Einsatzleiter 0.01 81,120 23 Zementmischer und Betonbauer 0.01 203,560 24 Geschirrspüler 0.02 463,940 25 Maschinenbeschicker und -entlader 0.02 44,500 26 Verpackungs- und Abfüllmaschinenbediener 0.02 371,600 27 Vorbereiter medizinischer Geräte 0.02 66,790 28 Straßenwärter 0.02 150,860 29 Produktionshelfer 0.02 181,810 30 Prothetiker 0.02 570 31 Reifenreparateure und -wechsler 0.02 101,520 32 Schiffsingenieure 0.03 8,860 33 Autoglasmonteure- und reparateure 0.03 16,890 34 Kiefer- und Gesichtschirurgen 0.03 4,160 35 Anlagen- und Systemoperatoren (Sonstige) 0.03 15,370 36 Einbalsamierer 0.03 3,380 37 Maler, Stuckateure und andere Hilfskräfte 0.03 7,700 38 Gefahrgutarbeiter 0.03 49,960 39 Pflegehelfer 0.03 1,351,760 40 Phlebotomisten 0.03 137,080

Was sagt die Studie aus und was explizit nicht?

Die Zahlen aus der Microsoft-Studie sollen nicht aussagen, ob dein Beruf konkret gefährdet ist. Wenn du deinen Job in der Liste mit einem hohen Score entdeckst, bedeutet das nur, dass dein Berufsbild heute schon stark vom Einsatz künstlicher Intelligenz profitiert. Der Score misst, wie oft KI für bestimmte Aufgaben genutzt wird. Übersetzer:innen oder auch Journalist:innen setzen KI heute schon deutlich häufiger ein als viele andere Branchen.

Umgekehrt müssen Menschen in Handwerksberufen damit leben, dass sie deutlich weniger auf KI-Support setzen können. Wer also Baggerfahrer oder Krankenpfleger ist, braucht sich vorerst nicht viele Gedanken über künstliche Intelligenz im Beruf zu machen – im guten wie im negativen Sinne.

KI-Einsatz ≠ Arbeitsplatzverlust

Es wäre falsch, daraus direkt einen Jobverlust abzuleiten – genau deshalb solltest du mit einem positiven Blick auf die Studie schauen. Arbeitest du im Vertrieb? Dann kannst du KI dafür nutzen, lästige, wiederkehrende Aufgaben loszuwerden und dich mehr auf die spannenden, kreativen Teile deines Jobs zu konzentrieren.

Die Studie warnt sogar ausdrücklich davor, zu einfache Schlüsse zu ziehen. Ein hoher Score heißt nicht, dass KI deinen Beruf 1:1 abbilden kann. Er zeigt nur, dass bestimmte Teile deiner Aufgaben von KI übernommen werden können. Der organisatorische Kontext in deinem Unternehmen und dein menschliches Urteilsvermögen bleiben entscheidend.

Und noch etwas: Die Daten basieren ausschließlich auf dem Copilot – also einem einzigen Tool aus einer ganzen Landschaft von LLMs (Large Language Models wie ChatGPT, Gemini und Co.). Das liefert zwar ein interessantes Bild, ist aber noch lange nicht vollständig repräsentativ.