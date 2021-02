1&1 und Deutsche Telekom: Einigung bei Zusammenarbeit

„Die Deutsche Telekom und 1&1 Versatel arbeiten im Festnetz weiterhin eng zusammen“. Das teilte die Deutsche Telekom heute in einer Pressemitteilung mit. Es gehe dabei um einen neuen Vertrag im Festnetz. Dieser ist notwendig, damit 1&1 seinen Endkunden VDSL-Leitungen anbieten kann. Denn technisch kommen diese Leitungen meistens von der Deutschen Telekom, in einigen Fällen auch von lokalen Netzbetreibern. Der neue Vertrag sieht nun erstmals auch die Nutzung von direkten Glasfaseranschlüssen, also FTTH, vor. 1&1 betreibt über seine Tochter 1&1 Versatel auch eigene Glasfaseranschlüsse.

Die FTTH-Anschlüsse der Telekom sind aktuell in der Lage, einen Downstream von bis zu 1 Gbit/s zu ermöglichen. Der Upstream liegt bei bis zu 200 Mbit/s. Exakt diese Parameter hat auch 1&1 schon in seinem Tarifportfolio. Die Anschlüsse, die dort geschaltet werden, kommen bislang jedoch ausschließlich von lokalen Anbietern.

Die Telekom hat nach eigenen Angaben bereits 2 Millionen Haushalte in Deutschland direkt mit Glasfaserleitungen angeschlossen. Dabei handelt es sich einerseits um Neubauwohnungen, aber auch um Anschlüsse in extrem ländlichen Gebieten, bei denen ein VDSL-Ausbau nicht sinnvoll gewesen wäre. 1&1 spricht derweil von zunächst 750.000 vermarktbaren Haushalten.

Telekom hat neben 1&1 auch Verträge mit O2 und Vodafone

Die Telekom sieht in der strategischen Partnerschaft im Festnetz eine bessere Auslastung ihrer Netze. Sie können so den Glasfaser-Ausbau in Deutschland vorantreiben. Der Plan der Telekom ist, fortan jährlich mindestens 2 Millionen Haushalte mit einer direkten Glasfaserleitung zu versorgen. Auf diese Anschlüsse hat dann auch 1&1 Zugriff. Wichtig ist das vor allem auch für die Bewohner von Neubauwohnungen. Dort wird keine Kupferleitung mehr verlegt, die Buchung von DSL ist also nicht möglich. Bislang waren die Kunden hier auf eine Buchung bei der Telekom angewiesen – wenngleich es kein Gigabit-Anschluss sein musste.

Für die Telekom ist es bereits die dritte Kooperation dieser Art innerhalb weniger Wochen. Zuvor erzielte sie entsprechende Einigungen mit Vodafone und O2. Beide Anbieter sind mit diesen Anschlüssen aber noch nicht am Markt verfügbar. Sie verwiesen darauf, dass Aufsichtsgremien den Vereinbarungen noch zustimmen müssten. Dieses ist auch bei dem Vertrag zwischen Telekom und 1&1 der Fall. Unklar ist demnach, ab wann 1&1 die Leitungen der Telekom anbieten und buchbar machen wird.

Glasfaser-Anschlüsse der Telekom sind nicht reguliert

Anders als DSL sind die Glasfaser-Anschlüsse der Telekom nach aktuellem Stand nicht reguliert. Das bedeutet, andere Anbieter können sich nicht auf regulierte Konditionen berufen, sondern müssen mit der Telekom individuelle Verträge aushandeln. Das ist nun geschehen. Die Verträge mit den drei Firmen haben eine Laufzeit von jeweils zehn Jahren und schließen auch den Einkauf von VDSL-Anschlüssen mit ein.

Jetzt weiterlesen Glasfaser im Test: Wie gut ist ein Telekom-FTTH-Anschluss wirklich?

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.