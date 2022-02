Galaxy S22: Samsungs neues Kompakt-Flaggschiff im ersten Check

Samsungs neue S-Familie besteht aus drei Modellen, dem Galaxy S22, dem Plus-Modell und dem Galaxy S22 Ultra. Daneben hat Samsung noch die neuen Tablets der Tab-S-Reihe gezeigt. Hier sind es insgesamt 16 Modell-Varianten, die wir in einem separaten Artikel aufgedröselt haben. Doch wie schlägt sich das normale Modell der Smartphone-Riege?

Samsung S22 Ultra: Das neue Note

Samsung Galaxy S22 im Hands-On

Die technischen Daten des Samsung Galaxy S22 decken sich in weiten Teilen mit denen des Galaxy S22+. Einen echten Sprung macht die Ausstattung auf das Ultra-Modell. Die Details des Grundmodells findest du in unserem Vorstellungsartikel. Hier soll es um die „weichen“ Qualitäten gehen. Denn was nützten die besten Daten, wenn ein Smartphone nicht gut in der Hand liegt?

Beim Erstkontakt mit dem Galaxy S22 schlägt das Datenblatt schon zu: Die Display-Diagonale von lediglich 6,1 Zoll findet in einem extrem kompakten Gehäuse Platz. Damit liegt das neue Spitzenmodell optimal in der Hand. Gerade Nutzer, die bisher mit 6,5 Zoll und größer hantiert haben, werden ein Aha-Erlebnis haben. Denn viel kleiner geht es in der Oberklasse zurzeit nicht. Dabei ist es aber nicht nur die Größe, die zum Handling beiträgt. Auch der leicht gewölbte Rahmen steuert seinen Teil bei.

Samsung Galaxy S22 Hands-On Kamera

Leicht, aber nicht billig

Dabei ist das Galaxy S22 recht leicht, wirkt dabei aber nicht billig, wie es häufig bei Handys mit Plastikgehäuse der Fall ist. Hochwertig wirkt auch der schöne und matte Rücken des Spitzenmodells. Der glänzende Rahmen fällt dabei etwas ab. Er wirkt nicht ganz so elegant, auch weil die Wölbung nicht ganz zum geradlinigen Rest-Design passt.

Richtig schick ist ein anderes Detail: Das Display besitzt überall die gleiche Rahmendicke. Damit stört keine Asymmetrie auf der Front. Besonders schön wirkt sich das am unteren Rand aus. Er wird von vielen Herstellern gern etwas dicker gestaltet als der Rest. Doch Samsung setzt hier ein kleines aber feines Highlight, mit dem man das verhindert.

Galaxy S22 im Test

Neben dem Äußeren zeigt sich das Display im ersten Check als weiterer Höhepunkt des Smartphones. Doch wie auch die inneren Werte muss sich das Display in einem ausführlichen Test unter Beweis stellen. Der erste Eindruck des Galaxy S22 ist jedoch sehr positiv. Mit ihm dürfte eines der besten kompakten Smartphones auf dem Markt vorgestellt worden sein.