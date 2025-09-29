Statt eines kurzzeitigen Rabatts sparst du bei diesem Tarif-Angebot wirklich dauerhaft: Einmal gebucht, kostet dich dieser 15-GB-Tarif im 5G-Netz von Vodafone stets nur günstige 4,99 Euro pro Monat. Ohne Mindestlaufzeit, ohne Anschlussgebühr und komplett ohne Kostenanstieg. Doch so in dieser Form ist das Angebot nur noch im September buchbar.
Alle Infos zum 5-Euro-Tarif auf einen Blick
Bevor wir den neuen Tarif mit anderen Vodafone-Optionen vergleichen, liefern wir dir erst einmal fix alle wichtigen Infos, kurz zusammengefasst:
- 15 GB 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz (bis zu 50 MBit/s)
- Telefon und SMS-Flat in alle deutsche Netze
- EU-Roaming
- WiFi Calling inklusive
- Keine Anschlussgebühr (nur noch im September!)
- Auf Wunsch ohne Mindestlaufzeit (ohne Aufpreis!)
- Für nur 4,99 Euro im Monat (Preis gilt bei der Flex-Variante solange der Vertrag bestehen bleibt)
Der günstigste Vodafone-Tarif im Netz?!
All das klingt absolut genial und nach einem echten Schnäppchen. Doch ist es das auch? Wir haben die neue Tarif-Option mal mit anderen Vodafone 5G-Verträgen verglichen. Diese haben zumindest eine Allnet-Flat, die Mindestlaufzeit und weitere Extras sind aber egal. Das Ergebnis ist ohnehin eindeutig:
Wie du sehen kannst, ist der 5-Euro-Tarif von sparSIM tatsächlich die eindeutig günstigste 5G-Option im Vodafone-Netz. Selbst billigere LTE-Verträge konnten wir im Netz in unserer Recherche keine finden. Wer also einen möglichst preiswerten Tarif sucht, trifft hiermit auf jeden Fall eine gute Wahl. Und dank der derzeit gestrichenen Anschlussgebühr sowie der flexiblen Laufzeit, kann man den Mobilfunkvertrag ebenfalls ganz einfach und unverbindlich testen. Doch aufgepasst: Die Anschlussgebühr wird dir nur noch bei Vertragsabschluss im September erstattet. Wer danach zuschlägt, muss einmalig 19,99 Euro zahlen.
- Ohne Anschlussgebühr & Mindestlaufzeit: Vodafone 5G-Tarif für 4,99 Euro
sparSIM hat zusätzlich auch noch zwei weitere Tarif-Optionen im Portfolio: 25 GB für 6,99 und 45 GB für 9,99 Euro. Wer etwas mehr Datenvolumen braucht, kann hier also ebenso auf seine Kosten kommen. Alle sparSIM-Tarife findest du hier.
15 GB, Allnet-Flat & 5G – alles für nur 5 Euro
Nehmen wir den Tarif abschließend nochmal etwas genauer unter die Lupe. Allen voran bekommst du hier für monatlich nur 4,99 Euro ganze 15 GB Datenvolumen. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone – eine ausreichend schnelle Geschwindigkeit für den Alltag rund um Social Media, YouTube und mehr. Lass dich dabei übrigens nicht vom „Produkt-Infoblatt“ auf der Angebotsseite täuschen, die Informationen hier stimmen nicht mit den Tarif-Infos überein und haben keinerlei Auswirkung auf deinen Vertrag.
Ebenfalls Teil des Mobilfunkvertrags: eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Du simst und telefonierst hierbei also so viel wie du magst – und das dank EU-Roaming ebenso im EU-Ausland. Ein Ärgernis bei vielen günstigen Discounter-Tarifen – die Datenautomatik – sucht man hier zum Glück vergebens. Und mit WiFi Calling ist sogar noch ein praktischer Vorteil mit an Bord, mit dem du auf Wunsch über ein WLAN-Netz telefonieren kannst, sollte der normale Empfang mal ausfallen. Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos möglich.
Doch es geht sogar noch weiter: Derzeit wird die Anschlussgebühr komplett gestrichen (nur noch im September, danach einmalig 19,99 Euro)! Es gibt also keinerlei einmalige Kosten, für dich stehen nur die 4,99 Euro pro Monat auf der Rechnung. Obendrein lässt sich der Tarif auf Wunsch auch als Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit abschließen. Preislich macht dies keinen Unterschied und hier gibt’s ebenfalls keine Anschlussgebühr. Und das Beste: Wer die Flex-Variante abschließt, profitiert dauerhaft (solange der Vertrag bestehen bleibt) von den Konditionen. Einmal abgeschlossen kosten dich die 15 GB also stets nur günstige 4,99 Euro im Monat.
Mitreden
folgende haken laut sparhandy.de produktinfoblatt:
1. nur 5GB in 5G-Speed 50Mbit/s, danach 64 kbit/s
2. nach 24Monate: 19.99€/Monat
wenn das stimmt, ist der artikel schon krasse kundentäuschung! aber vlt haben die das datenblatt auch nicht aktualisiert?
Hallo DaFreak,
Danke für deinen Hinweis! Dabei muss es sich eigentlich aber um einen Fehler handeln, im Produkt-Infoblatt ist nämlich von einer „Allnet-Flat Vario“ die Rede (und nicht vom „sparSIM XS“) und die Informationen stimmen generell nicht mit den Tarif-Infos überein.
Wir haben aber direkt mal bei sparhandy nachgefragt und ich melde mich, sobald ich eine Rückmeldung bekomme.
Wir haben gerade eine Antwort bekommen: Das Produkt-Infoblatt bezieht sich auf den ursprünglichen Grund-Tarif bei otelo, hat aber in dem Sinne nichts mit dem sparSIM-Angebot zu tun. Du bekommst also definitiv 15 GB für 4,99 Euro pro Monat – und das bei der Flex-Variante sogar dauerhaft, solange der Vertrag bestehen bleibt.
Top, danke dir für die schnelle Antwort!
Okay, 15GB in 5G-Speed für 5€ (auch „dauerhaft“, also wenn man nicht kündigt) klingt sehr verlockend.