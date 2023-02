Samsung gibt 1.000 Euro Rabatt auf High-End-TV: Doch hier bekommst du ihn noch billiger

So günstig war 8K noch nie. Samsung bietet dir 1.000 Euro Rabatt auf einen High-End-TV. Dabei kannst du das Modell bei anderen Anbietern sogar noch günstiger finden. Der Fernseher stammt aus dem Modelljahr 2022 und kostete zuletzt im November noch immer 2.249 Euro. Mittlerweile ist der Preis um weitere 360 Euro gefallen. Dank der großen Preisreduktion kostet dich das 8K-Modell 50 Prozent weniger als der UVP, sodass du lediglich 1.889 Euro dafür ausgeben musst. Damit kostet dich der 8K-Fernseher tatsächlich nicht länger mehr als neuere 4K-Modelle.

Über 1.000 Euro Rabatt auf High-End-TV – 8K-TV günstiger denn je

8K-Fernseher sind keine Seltenheit, im Vergleich zu 4K-Modellen jedoch in geringerer Stückzahl erhältlich und dabei oftmals teuer. Wer gern den Sprung von der 4K-Auflösung auf die 8K-Variante für bessere Tiefenwahrnehmung wagen möchte, überlegt daher häufig zweimal, ob sich die Investition in einen neuen Fernseher lohnt. Umso besser also, wenn der Wunsch-TV im Angebot verfügbar ist, denn so günstig wie jetzt konntest du den Samsung GQ65QN800B noch nie erwerben. Zahlreiche Onlineshops unterbieten den 1.000 Euro Rabatt auf den High-End-TV noch weiter, sodass du aus einer großen Auswahl an Angeboten wählen kannst. Wir haben eine Übersicht der verfügbaren Angebote für dich zusammengestellt:

Neben einer 8K-Auflösung auf einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll hat dir der 8K-TV weitere Annehmlichkeiten zu bieten. So bietet dir das Neo QLED-Modell dank Quantum HDR 2000 eine hohe Helligkeit mit kontraststarken Bildern. Selbst in lichtdurchfluteten Räumen kann der Fernseher sein Bild daher noch immer kraftvoll präsentieren. Durch die Dolby Atmos-Unterstützung kannst du mit den integrierten TV-Lautsprechern und weiteren Komponenten Raumklang in dein Wohnzimmer bringen. Darüber hinaus lässt sich der Fernseher dank Q Symphony hervorragend mit Soundbars und Lautsprechern von Samsung abstimmen. Natürlich kannst du den 8K-TV jedoch auch problemlos mit Geräten anderer Anbieter verbinden.

8K-Streaming und 120 Hertz bei 4K-Inhalten

Samsungs hauseigenes Betriebssystem Tizen ermöglicht dir Zugang zu bekannten Streaming-Anbietern für Filme, Serien sowie Videospiele. Über Samsungs TV Plus App hast du dabei sogar Zugriff auf einige 8K-Streaming-Optionen. Unter anderem kannst du die beliebte Serie „Das Boot“ in einer 8K-Ausführung dort finden. Wie gut diese in der Praxis funktionieren, konnten wir in der Redaktion bereits testen.

Neben einem 8K-fähigen Fernseher bietet dir Samsung somit auch passende Inhalte, um direkt die höhere Auflösung nutzen zu können. Dadurch, dass der Fernseher zusätzlich über eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bei 4K-Auflösungen verfügt, eignet er sich ideal für Gaming. Der Samsung GQ65QN800B ist somit ein vielseitiger High-End-TV, der sich für unterschiedliche Interessen eignet.