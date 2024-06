Mega Samsung-Paket: Galaxy S24 Ultra & Samsung QLED-TV bei O2

Tarif-Bundles mit einem Smartphone gibt es wie Sand am Meer. Passend zur bevorstehenden Fußball–EM schnürt O 2 daher jetzt ein ganz besonderes Angebot. So sicherst du dir hier einen 25-GB-Vertrag im 5G-Netz, das Galaxy S24 Ultra sowie einen Samsung QLED-TV in 50 Zoll. Wir schauen uns das außergewöhnliche Angebot mal etwas genauer an.

Galaxy S24 Ultra und 5G-Tarif mit Grow-Vorteil

Schauen wir zunächst einmal, was du alles in diesem Paket bekommst. Im Mittelpunkt steht der O 2 -Tarif O 2 Mobile M mit 25 GB+. Wie der Name vermuten lässt, bietet dieser dir 25 GB monatliches Datenvolumen und mehr. Denn mit jedem Jahr erhöht sich das monatliche Datenvolumen dank des sogenannten Grow-Vorteils um je 5 GB pro Monat. Nach einem Jahr stehen dir also schon 30 GB zur Verfügung und nach zwei Jahren 35 GB. Das geht immer so weiter, bis das Maximum irgendwann mit 125 GB erreicht ist. Außerdem bringt dich der Tarif ins schnelle 5G-Netz, du surfst hier mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Dazu stellt dir O 2 eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze zur Verfügung. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Darüber hinaus bekommst du hier das Samsung Galaxy S24 Ultra im Wert von knapp 1.000 Euro dazu. In unserem Test des Samsung Flaggschiffs vergaben wir 5/5 Sternen und damit die Bestwertung. Nicht nur das Display ist erstklassig, sondern auch die verbauten Kameras sind top und vielseitig. Akkulaufzeit und Performance schnitten ebenfalls absolut hervorragend ab. Du bekommst hier also das beste Smartphone von Samsung in einem hochwertig verarbeiteten und wasserdichten Gehäuse. Und der versprochene Update-Support von sieben Jahren lässt dich das Handy zudem eine lange Zeit am Stück nutzen.

Mehr liest du in unserem Test: Samsung Galaxy S24 Ultra – Daran muss sich die Konkurrenz 2024 messen

Diesen QLED-TV bekommst du auch noch dazu

On top bekommst du in diesem Bundle dann noch den Samsung QLED-TV „GQ50Q60CAU“. Und auch dieser hat feinste Technik hinter seinem 50 Zoll großen Bildschirm verbaut. Die Quantum-Dot-Technologie bietet zum einen ein hohes Farbvolumen und somit satte Farben. Und dank Quantum HDR sieht das Bild noch detaillierter und kontrastreicher aus. Dazu erzeugt der Fernseher einen virtuellen 3D Surround Sound. Dadurch klingt es, als kämen alle Sounds nicht nur von vorne, sondern auch von oben. So bist du mitten im Geschehen.

Das Bundle aus Galaxy S24 Ultra, QLED-TV und 5G-Tarif kostet dich derzeit 64,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Hinzu kommt eine einmalige Anzahlung von einem Euro, sowie 39,90 Euro Versandkosten. Den Anschlusspreis schenkt dir O 2 .