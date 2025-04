Ein Videoprojektor bringt dein Entertainment auf ein ganz neues Level, indem er ein riesiges Bild direkt auf deine Wand wirft. Umso überraschender ist es, dass das meistverkaufte Modell bei Amazon momentan so günstig angeboten wird. Dieses Gerät erfreut sich nicht nur großer Beliebtheit, sondern überzeugt auch mit hervorragenden Bewertungen: Über 2.000 Produkte wurden allein im letzten Monat verkauft. Mit fast 7.000 Rezensionen erzielt der Beamer zudem eine beachtliche Durchschnittsbewertung von 4,3 von 5 Sternen. Durch den aktuellen Preisnachlass zahlst du im Moment weniger als 65 Euro – aber nur für kurze Zeit.

Was kann der Mini Beamer?

Bei dem Angebot handelt es sich um den Magcubic Mini Beamer mit 4K-Unterstützung. Das Gerät ist äußerst kompakt und um 180 Grad drehbar, sodass du es in jede beliebige Richtung neigen kannst – sogar, um Filme oder Serien an die Decke zu projizieren. Hiermit ist eine Projektionsfläche von bis zu 200 Zoll möglich, was deutlich größer ist als bei einem herkömmlichen Fernseher.

Ein besonderes Highlight ist das integrierte Android-Betriebssystem, das es dir ermöglicht, Streaming-Apps direkt auf dem Beamer zu installieren. Somit benötigst du kein zusätzliches Gerät, um Netflix, YouTube und andere Dienste zu nutzen. Auch Stereo-Lautsprecher sind eingebaut, die für einen soliden Klang sorgen. Allerdings solltest du keine High-End-Soundqualität erwarten – einige Nutzer berichten, dass die Lautsprecher etwa nicht sehr laut sind. Wer ein besseres Klangerlebnis möchte, kann jedoch problemlos eine externe Soundbar anschließen.

Damit das Bild immer perfekt ausgerichtet ist, verfügt der Beamer weiterhin über eine automatische Trapezkorrektur, die Verzerrungen je nach Winkel automatisch anpasst. Die Helligkeit beträgt bis zu 8.000 Lumen, was in dunklen Räumen für ein top Bild sorgt. Bei Tageslicht kann die Bildqualität jedoch nachlassen. Dank seines geringen Gewichts von unter 700 Gramm und seiner kompakten Größe ist der Beamer zudem ideal für unterwegs. Egal, ob bei Freunden, auf Reisen oder im Garten – du kannst dein Heimkino immer dabeihaben.

Ein starkes Angebot – aber nur für kurze Zeit

Der reguläre Preis für den Magcubic Mini Beamer liegt bei 89,99 Euro. Dieser ist bereits um 22 Prozent reduziert und kostet so nur noch 69,99 Euro. Außerdem kannst du auf der Produktseite bei Amazon einen 5-Euro-Coupon aktivieren, wodurch der Preis auf nur noch 64,99 Euro sinkt. Das ist ein echtes Schnäppchen für die gebotene Ausstattung. Allerdings gilt das Coupon-Angebot nur bis zum 13. April, weshalb du nicht zu lange warten solltest.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.