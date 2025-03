LG-Ausverkauf bei Amazon: Großer 4K-TV mit 120 Hz fast zum halben Preis

Die aktuellen Frühlingsangebote von Amazon verbergen so manches Schnäppchen. Mit dabei sind auch zahlreiche bekannte Marken, wie Bosch oder Samsung. Und auch LG hat’s mit seinen 4K-Fernsehern in die Angebote geschafft. Ganz vorn dabei: ein 65 Zoll großes Modell für jetzt deutlich unter 900 Euro.

Das bietet dir der große LG 4K-TV

Allen voran die Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bzw ca. 165 cm ist beim LG 65QNED86T6A natürlich beachtlich und perfekt für den nächsten Filmabend oder Serienmarathon. Gleichzeitig ist die 4K-Auflösung mit satten Farben und Kontrasten ebenfalls ein echter Hingucker. Hinzu kommen zahlreiche Bildoptimierungen: Local Dimming hilft etwa bei der Helligkeit und dem Kontrast, während AI-Funktionen das Bild und den Sound fortlaufend optimieren.

Und dann wäre da natürlich noch die Bildwiederholrate: Diese beträgt 120 Hz und sorgt für eine besonders flüssige Darstellung, selbst bei schnellen Bewegungen. Dadurch werden rasante Actionfilme und insbesondere auch Videospiele stets flüssig und ruckelfrei dargestellt.

Bei den Anschlüssen hat LG ebenso an alles gedacht. Gleich vier HDMI-Stecker (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS) sowie zwei USB 2.0-Slots und ein digitaler Audioausgang stehen dir unter anderem zur Verfügung. Selbstverständlich gibt’s auch einen LAN-Anschluss sowie die Möglichkeit, den Smart-TV via WLAN mit dem Internet zu verbinden. So streamst du ruckzuck deine Lieblingsshows.

4K-Fernseher zum halben Preis? So gut sind die Amazon-Angebote

Und dann wäre da natürlich noch der Preis – und diesen streicht Amazon derzeit gehörig klein. Statt fast 1.600 Euro zahlst du jetzt nur noch 849 Euro. Du sparst somit satte 48 Prozent! Generell war der 4K-Fernseher von LG zuvor sogar noch nie günstiger als jetzt und kein anderer Händler kann beim Amazon-Deal mithalten (zum Preisvergleich). Wer also einen Top-TV in großer Größe sucht, macht hier ein echtes Schnäppchen. Doch aufgepasst: Die Stückzahl ist limitiert, das Angebot könnte also bald schon wieder abgelaufen sein.

Neben diesem Modell sind ebenso kleinere Varianten des 4K-Fernsehers momentan günstiger zu haben. So kostet etwa die 55-Zoll-Variante lediglich 749 Euro, während der TV in 50 Zoll nochmal weitere 100 Euro günstiger ist.

Ein LG-TV gibt’s schon für unter 500 Euro

Dir ist vor allem ein möglichst niedriger Preis wichtig? Dann solltest du unbedingt einen Blick auf diesen 4K-Fernseher von LG werfen. Dieser bietet dir ebenfalls 65 Zoll Bildschirmdiagonale und eine gestochen scharfe 4K-UHD-Auflösung. Technisch kann er vielleicht nicht in jeder Disziplin mit dem anderen Modell mithalten, dafür ist der Preis aber auch deutlich niedriger: Momentan zahlst du für diesen 4K-TV lediglich 449 Euro!

