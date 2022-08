iPhone 13 Pro Max + O₂ Grow zum alten Preis: Top-Bundle mit gratis AirPods Pro

Riesen-Handy, Monster-Tarif: Das Top-Bundle bei O₂ beinhaltet ein iPhone 13 Pro Max und einen großen 5G-Tarif, der noch einige interessante Sonder-Features mit sich bringt. Achja, und AirPods Pro – Apples kabellose In-Ears – liegen gratis mit dabei. Vor allem sicherst du dir den Tarif jetzt noch zum bisherigen Preis. Im Spätsommer dreht O₂ hier nämlich an der Preisschraube, wie unlängst angekündigt wurde.

Aber zurück zum Deal: Das größte Apple-Handy der aktuellen 13er-Serie gibt’s hier zusammen mit AirPods Pro im Bundle samt dem 40 GB schweren Grow-Tarif. Und mit der Zeit wird der Tarif sogar noch dicker. Jedes Jahr gibt es 10 GB Datenvolumen mehr, im zweiten Jahr also 50 GB monatlich, im dritten 60 GB und so weiter. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

iPhone 13 Pro Max: Großartiges Display und schnelle Performance

Das iPhone 13 Pro Max aus dem Angebot bietet dir 128 GB internen Speicherplatz und ist in der Farbe sierrablau angestrichen. Zu den Highlights zählt definitiv das große Super Retina XDR Display mit einer Bildschirmdiagonale von 6,7 Zoll. Hiermit bekommst du eine sehr hohe Helligkeit, brilliante Farben und eine gestochen scharfe Darstellung aller Inhalte. Weiterhin überzeugt das Display mit einer hohen 120-Hertz-Bildwiederholrate, die sämtliche Bewegungen und Animationen flüssig aussehen lässt.

Der im Smartphone verbaute Apple A15 Bionic Chip versorgt dich zudem mit einer blitzschnellen Performance. Auch grafikintensive Games stellt der Chip mit links dar. Mit der Triple-Kamera nimmst du darüber hinaus deine Urlaubsfotos in beeindruckender Qualität auf.

O₂-Bundle mit iPhone 13 Pro Max: Hier gibt’s AirPods Pro dazu

Die im Bundle enthaltenen AirPods Pro bieten dir einen hohen Tragekomfort und aktives Noise Cancelling (ANC). Dadurch blenden sie sämtliche Umgebungsgeräusche aus, wodurch du dich voll und ganz in deine Musik fallen lassen kannst. Betätigst du den Drucksensor an den Kopfhörern, schaltet sich die Geräuschunterdrückung aus und du hörst wie gewohnt alles um dich herum. Das ist insbesondere im Straßenverkehr nützlich oder wenn du dich mit jemandem unterhalten möchtest.

O₂ Grow: Das macht den Tarif so besonders

Der O₂-Grow-Tarif bietet dir zunächst monatlich ein riesiges 40-GB-Datenvolumen. Allerdings hat der Tarif eine Besonderheit: Für jedes Jahr, das du den Tarif hältst, kommen weitere 10 GB hinzu. So stehen dir nach einem Jahr bereits 50 und nach zwei Jahren 60 GB im Monat zur Verfügung. Darüber hinaus sind eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming mit dabei. Je nach Verfügbarkeit an deinem Standort kannst du entweder im 4G- oder 5G-Netz surfen. Solltest du locker mit weniger Datenvolumen auskommen, kannst du auch von der Connect-Option Gebrauch machen. Hierdurch lässt sich der Datentarif auf bis zu 10 Geräten nutzen, sodass du ihn auch beispielsweise mit deiner Familie teilen kannst – denn weitere SIM-Karten kannst du ebenfalls ordern.

Für das Bundle aus iPhone 13 Pro Max, AirPods Pro und O₂-Tarif zahlst du aktuell 61,99 Euro bei 36 Monatsraten. Hinzu kommen einmalig Kosten in Höhe von 17,99 Euro für die Gerät-Anzahlung und den Versand. Mit 24 Monaten Laufzeit steigt die Grundgebühr, bei gar 48 Monaten Laufzeit ist sie pro Monat entsprechend niedriger.