Gratis Nintendo Switch OLED zum 65 Zoll 4K-TV von Samsung – 200 Euro Gutschein inklusive

MediaMarkt verschenkt passend zu Ostern beim Kauf dieses 65 Zoll großen OLED-TVs von Samsung eine Nintendo Switch OLED im Wert von momentan 319 Euro. Doch das ist noch nicht alles: Hinzu kommt auch noch ein 200-Euro-Gutschein! Verrechnet man diese beiden Ersparnisse mit dem 1.888 Euro Preisschild (plus 29,90 Euro Versandkosten) für den Fernseher, kommst du auf einen effektiven Preis von 1.398,90 Euro. Das macht diesen Deal zu einem wirklich interessanten Angebot.

Samsung OLED-TV in 65 Zoll – Das kann der Fernseher

Der Samsung OLED-TV (GQ65S95BAT) macht auf den ersten Blick durch seine 65 Zoll und das ultraschlanke Design bereits optisch etwas her. Doch das Gerät hat auch technisch einiges auf dem Kasten. So sorgt der OLED Neural Quantum Prozessor 4K mit Color Mapping und einem OLED-Helligkeitsbooster für hohe Helligkeitswerte, möglichst realistische Farben und tiefe Kontraste. Die Farbgenauigkeit ist dabei sogar von Pantone zertifiziert. Darüber hinaus verfügt der 4K-Fernseher über die HDR-Standards rund um HDR10+ und ist Dolby Atmos fähig. Dank 4K AI Upscaling sehen dabei auch ältere Filme und Serien wie neu aus. Die native Bildwiederholfrequenz beträgt zudem 100 Hz.

Ein weiteres Highlight des OLED-TVs ist der Augenkomfort-Modus von Samsung. Dieser optimiert die Helligkeit und Farbsättigung je nach Tageszeit, um stets ein optimales Bild zu liefern, welches dabei noch deine Augen schonen soll. Gleichzeitig kann sich auch die Bildtiefen-Optimierung sehen lassen. Dieses Feature soll für eine realistische, dreidimensionale Bildtiefe sorgen. Bei den Anschlüssen setzt Samsung unter anderem auf vier HDMI-Slots (mit eARC), zwei USB-Stecker sowie einen digitalen Audioausgang. Über WLAN oder LAN verbindest du den Fernseher zudem wie gewohnt mit dem Internet und streamst im Handumdrehen deine Lieblingsinhalte von Anbietern wie Netflix und Disney+.

Gratis dazu: Nintendo Switch OLED & 200-Euro-Gutschein

Der OLED-TV von Samsung ist aber nicht alles, was du für den Preis von 1.888 Euro bekommst. Bei MediaMarkt gibt’s bis zum 10. April (23:59 Uhr) nämlich noch eine Nintendo Switch OLED im Wert von aktuell 319 Euro umsonst dazu! Das beste Verkaufsargument – neben den exklusiven Mario-Spielen – ist dabei selbstverständlich die Vielseitigkeit der Konsole. Um unterwegs zocken zu können, nutzt du nämlich einfach das 7-Zoll-OLED-Display, während du das Gerät zu Hause über die Dockingstation mit deinem brandneuen Fernseher verbindest. Im Handheld-Modus kommt die Switch OLED dabei auf eine starke Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden. Außerdem verfügt sie über 64 GB internen Speicher, welcher über microSD-Karten aber erweitert werden kann.

Samsung OLED TV mit Gratis-Switch und 200-Euro-Coupon bei MediaMarkt

Hinzu kommt dann noch der 200-Euro-Coupon. Dieser wird dir nach deinem Kauf ab dem 30. Mai per Mail zugesandt und kann bis einschließlich 30. September bei MediaMarkt online eingelöst werden. Das Preisschild von 1.888 Euro (plus Versand) für den OLED-TV wird im Netz zwar durchaus von anderen Anbietern geschlagen, doch in Kombination mit der gratis Switch und dem MediaMarkt-Gutschein ergibt dies einen tollen Deal. Wenn du also sowohl an einem 4K-TV als auch an der Nintendo Switch Interesse hast, solltest du hier zuschlagen.

→ Samsung OLED-TV mit Nintendo Switch OLED für 1.888 Euro