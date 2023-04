Nintendo gesteht Fehler ein: kostenlose Reparatur für alle Kunden

Mit aktuell 112 Millionen verkauften Einheiten ist die Nintendo Switch die dritt-erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Doch werden einige Käufer von einem lästigen Problem geplagt. Dem sogenannten Joy-Con-Drift. Hierbei handelt es sich um ein Hardware-Problem der abnehmbaren Controller.

Nintendo erkennt Joy-Con-Drift an

Von dem Joy-Con-Drift sind unzählige Spieler betroffen. Nach einiger Zeit kann es passieren, dass die Controller falsche Signale an die Konsole senden, auch wenn keine Eingabe vom Spieler erfolgt. Beim Zocken werden präzise Bewegungen so unmöglich. Eigentlich eine Frage der Garantie. Doch tritt der Fehler bei vielen Joc-Cons erst nach einiger Nutzungsdauer auf. Zockt man also nicht so viel, ist die Garantie schon abgelaufen, bis man den Fehler bemerkt.

Nintendo hat das Verhalten rund um den Joy-Con-Drift ausführlich untersucht und tauscht die Controller im Rahmen der Garantie aus. In den USA gab es bereits 2019 eine interne Anordnung, betroffene Controller auch nach Ablauf der Garantie kostenlos zu tauschen. Jedoch war man hier immer auf Kulanz des jeweiligen Support-Mitarbeiters angewiesen, zudem es das Programm in Europa offiziell nie gab.

Controller werden dauerhaft kostenfrei ausgetauscht

Jetzt hat Nintendo eine neue Seite im Hilfebereich geschaltet und geht erstmals offiziell auf das Problem ein. Auf der Seite erklärt man eindeutig, dass betroffene Joy-Cons bis auf Weiteres kostenlos getauscht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Fehler durch das beschriebene Problem oder durch Verschleiß aufgetreten ist.

Kunden aus dem Europäischen Wirtschaftsraum inklusive Großbritannien und der Schweiz können bei einem Defekt der Joy-Cons auf dieser Seite vorbeischauen. Hier wird man erst durch einige Schritte geführt, die das Problem möglicherweise selbst lösen können. Etwa durch Updaten der Firmware oder einem erneuten Kalibrieren. Sind diese Schritte erfolglos, lassen sich die Joy-Cons zu einem kostenfreien Austausch anmelden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Garantie bereits abgelaufen ist. Nur bei starken, sichtbaren Beschädigungen der Joy-Cons behält sich Nintendo eine Ablehnung vor.