Nintendo warnt: Spieler müssen ihre Switch sofort ausschalten

Die Nintendo Switch mag zwar schon etwas in die Jahre gekommen sein, wird jedoch noch von Spielern auf der ganzen Welt immer noch gekauft und genutzt. Nun hat Nintendo eine offizielle Warnung herausgegeben, die Spieler sich zu Herzen nehmen sollten. Wer nämlich in dieser Situation nicht richtig reagiert, riskiert seine Switch.

Offizielle Warnung von Nintendo

Gerade im Winter kommt es vor, dass die Switch großen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist. Das passiert beispielsweise, wenn du die Konsole von draußen in einen warmen Raum bringst. Der offizielle Twitter Account von Nintendo Japan warnt nun vor genau dieser Situation. Wer nämlich Kondenswasser auf seiner Switch bemerkt, muss sofort handeln, um nicht zu riskieren, dass die Konsole kaputtgeht. Kondenswasser kann nämlich zu einem Kurzschluss führen, der dein System langfristig beschädigt.

Viele Spieler handeln jedoch in dieser kritischen Situation falsch, denn ein weitverbreiteter Irrtum sorgt für Verwirrung.

Die Nintendo Switch richtig ausschalten

Viele Spieler denken fälschlicherweise, dass ein einfaches Drücken auf die Power-Taste die Nintendo Switch ausschaltet. Dies stimmt jedoch nicht und viele Spieler versetzen die Konsole nach dem Spielen lediglich in den Stand-By-Modus. Normalerweise ist dies kein Problem, doch sollte sich je Kondenswasser auf der Konsole bilden, ist ein korrektes Ausschalten unvermeidbar. Um die Konsole richtig auszuschalten, musst du die Power-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten. Danach erscheinen verschiedene Optionen, aus denen du „Ausschalten“ wählen kannst.

Anschließend solltest du die Konsole dann in einen warmen Raum stellen. Die Konsole muss ausgeschaltet bleiben, bis jegliche Flüssigkeit vollständig getrocknet ist. Nur so ist die erneute Inbetriebnahme deiner Switch sicher und es droht keine Gefahr eines Kurzschlusses. Beachtest du diese einfachen Tipps, kannst du deine Switch sorgenlos auch im Winter transportieren, solange du sicherstellst, dass sie am besten auch beim Transport ausgeschaltet ist.