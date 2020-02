Pünktlich zum Karneval in den rheinischen Hochburgen nimmt Saturn das Google Pixel 4 zum Preis von 599 Euro ins Angebot. Das Handy kostete vor etwas mehr als drei Monaten beim Marktstart noch stolze 749 Euro. Auch das Pixel 4 XL ist im Angebot. Für 745 Euro gibt es das größere der beiden Google-Smartphones, das ursprünglich 900 Euro kostete. Auch im Vergleich ist das normale Pixel 4 aber das bessere Angebot.

Google Pixel 4 bei Saturn im Angebot

Für kurze Zeit – bis Ende des Monats – vergünstigt Saturn das Pixel 4 auf 599 Euro. Damit bietet der Händler den derzeitigen Bestpreis für das Google-Smartphone als Neuware, wie auch der Preisvergleich zeigt.

Wichtig: Der Angebotspreis gilt nur für das Pixel 4 in Schwarz oder Weiß, die orangefarbene Variante kostet als „Limited Edition“ weiter 749 Euro.

Das sind die Highlights des Google-Smartphones

Das Pixel 4 besticht durch eine hervorragende Harmonie von Hard- und Software. Stets mit der aktuellsten Software – Android 10 ab Werk – ausgestattet, ist es stets auf der Höhe, was Sicherheit und Features angeht. Außerdem sind Verbesserungen via Software schnell auf dem Handy. So wurde anfangs in vielen Tests über eine schlechte Akkuleistung des Pixel 4 berichtet. Die längere Beobachtung zeigt: Dieses Problem hat Google über die Zeit in den Griff bekommen. Das in der inside digital Redaktion genutzte Pixel 4 bietet mittlerweile eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit.

Google Pixel 4 Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Display 5,7 Zoll, 1.080 x 2.280 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 2.800 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 162 g Farbe alle Farben Einführungspreis 64 GB: 749 €, 128 GB: 849 € Marktstart Oktober 2019

Highlight-Features sind außerdem die Gesichtserkennung, die nicht nur auf die Selfie-Kamera, sondern Infrarot-gestützt arbeitet und zum Beispiel von vielen Banking-Apps als Biometrie-Entsperrmethode akzeptiert wird. Außerdem ist die Dual-Kamera mitsamt hervorragendem Nachtsichtmodus eine der besten Smartphone-Fotoapparate auf dem Markt.

Kleiner Speicher, aber große Möglichkeiten

Minuspunkte gibt es auf den ersten Blick beim Speicher: Nicht erweiterbare 64 GB stehen hier zur Verfügung. Allerdings bietet Google seinen Pixel-Nutzern eine umfassende Nutzung der Google-Cloud (Google Drive) an, deren Andockpunkt tief in die Software integriert ist.

Auch das Display ist eine genauere Betrachtung wert: Das FHD-Panel (5,7 Zoll) bietet eine 90-Hertz-Bildwiederholrate, was das gesamte Bedienerlebnis flüssiger erscheinen lässt. Außerdem ist das Handy rundherum mit Sensoren gespickt: So reagiert das Pixel auf Gesten, ohne dass du das Smartphone tatsächlich berührst, insbesondere in Kombination mit der Gesichtserkennung sorgt dies für eine zwar gewöhnungsbedürftige, aber durchaus sinnvolle und simple Bedienung. In den Seitenrändern ist die von HTC-Smartphones bekannte Motion-Sense (auch: Edge Sense) integriert, wodurch du durch festes Zudrücken Aktionen, etwa das Starten des Google Assistant, auslöst.

Das Saturn-Angebot zum Pixel 4 im Überblick

Das Pixel 4 ist bei Saturn für 599 Euro im Angebot. Der Deal gilt noch bis einschließlich zum 29. Februar, er endet also mit diesem Monat – vorbehaltlich einer Verlängerung. Verfügbar ist das Gerät zu diesem Preis in Weiß und Schwarz. Kleines Sahnehäubchen: Es entstehen keine zusätzlichen Versandkosten.

