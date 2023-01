15 GB für 15 Euro: Spar-Tarif im Angebot – 5G-Smartphone inklusive

15 GB für 15 Euro plus das Xiaomi Redmi 10 5G für nur einen Euro extra – all das bekommst du bei Blau in diesem preisgünstigen Tarif-Bundle geboten.

Blau Tarif mit 15 GB im Überblick

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif: Für 14,99 Euro im Monat werden dir 15 GB LTE-Datenvolumen im Netz von O 2 geboten. Dabei kommst du auf eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s, während der Upload immerhin noch bis zu 11,2 MBit/s erreicht. Dies sollte für das normale Browsen im Netz definitiv ausreichen. Vielsurfer und alle, die gerne unterwegs streamen, kommen mit dem Tarif aber wohl schnell an ihre Grenzen. Hinzu kommt übrigens noch eine Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming.

Besonders cool ist außerdem, dass bei dem Tarif keinerlei Anschlusskosten anfallen. Lediglich für das Xiaomi Redmi 10 5G zahlst du noch einen Gerätepreis von einem Euro drauf, zuzüglich 4,99 Euro Versandkosten.

Xiaomi Redmi 10 zum Schnäppchen-Preis

An sich sind 15 Euro für 15 GB ein guter Deal. Hier kommt noch ein Handy obendrauf. Doch was kann das Xiaomi Redmi 10 5G eigentlich? Ausgestattet mit einem 6,58 Zoll großen Display, welches mit 1.080 × 2.408 Pixeln auflöst, kommt das 5G-Smartphone auf eine Pixeldichte von 401 ppi. Zudem punktet das Gerät mit einer ordentlichen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz – was vor allem für ein Handy der Budget-Preisklasse beachtlich ist.

Für eine möglichst flüssige Benutzererfahrung sorgt der MediaTek Dimensity 700 Prozessor in Kombination mit 4 GB Arbeitsspeicher. Der Akku bietet währenddessen eine Kapazität von 5.000 mAh, was auch bei intensiver Nutzung für mindestens einen Tag ausreichen sollte. Der Speicher fällt beim Xiaomi Redmi 10 5G mit 64 GB leider recht klein aus. Zum Glück kannst du hier mit einer microSD-Karte auf maximal 512 GB nachrüsten. Dies sollte dann auch für alle deine Fotos und Videos reichen.

Budget-Handy mit guter Kamera – Xiaomi Redmi 10

Vor allem die Kamera kann sich bei einem Handy dieser Preisklasse sehen lassen: Die Hauptkamera des Xiaomi Redmi 10 knipst Fotos mit 50,3 Megapixel, was dir ordentliche Schnappschüsse ermöglichen sollte. Abstriche musst du hingegen bei der Selfie-Kamera machen: Diese kommt lediglich auf rund 5 MP. Abgesehen davon punktet das Smartphone mit einem Fingerabdrucksensor und einer Face-Unlock-Funktion. Gefunkt wird unter anderem über Bluetooth 5.1. Dual-SIM und NFC-fähig ist das Handy ebenfalls. Unschön ist hingegen die stets unübersichtliche Situation mit den Android-Updates von Xiaomi Geräten.

Das Xiaomi Redmi 10 5G kostet dich im Tarif-Bundle nur einen Euro, plus 4,99 Euro für den Versand. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif so auf Gesamtkosten in Höhe von 365,75 Euro. Im Netz kostet das Xiaomi-Handy bei anderen Anbietern einzeln momentan bereits 195 Euro aufwärts. In Kombination mit einem ähnlichen Blau-Tarif (Blau Allnet Plus Power; 12 GB für 9,99 Euro) würdest du so auf einen Preis von 434,76 Euro kommen – und hättest dabei noch ein geringeres Datenvolumen. Der Tarif-Deal lohnt sich also definitiv für alle Sparfüchse, die auf ein Oberklassen-Smartphone verzichten können.