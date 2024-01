Windows-Laptop oder Android-Tablet? Jetzt musst du dich nicht mehr entscheiden

Alles doppelt: Beim ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid steckt Lenovo zwei Geräte in ein Paket. Denn das Hybrid-Gerät ist Laptop und Tablet gleichzeitig. Zum einen steckt in der Basis nicht nur eine Tastatur, Anschlüsse und Akku, sondern auch ein Intel Core Ultra 7 und 32 GB RAM. Dazu packt Lenovo noch eine 1 TB große SSD in diesen Gehäuseteil. Im Bildschirm stecken neben einem 14 Zoll OLED-Display auch ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 und 12 GB RAM. Dazu gibt es hier 256 GB Speicher und drei Kameras.

Windows oder Android? Das Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid hat beides

Doch wozu das Ganze? Du kannst beim Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 den Bildschirm abnehmen und ihn separat und ohne die Basis autark nutzen. Dann bist du mit Android unterwegs und bedienst das Tablet folglich vor allem mit den Fingern über den Touchscreen. Die Basis kann aber auch autark genutzt werden. Dafür benötigst du lediglich einen Monitor, den du dort anschließt. Dann benutzt du quasi einen Desktop-PC mit Windows 11.

Somit stecken in dem Lenovo-Hybriden zwei vollwertige Einzelgeräte. Steckst du das Tablet an die Laptop-Basis an, kannst du das Paket wie ein normales Windows-Notebook nutzen oder ebenfalls auf Android umschalten. Damit ergeben sich einige tolle Möglichkeiten, wie die gleichzeitige Nutzung oder als Reisebegleiter mit Erweiterungsmöglichkeit.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid – Android und Windows

Der erste Eindruck: Schnell und variabel

Auf der CES 2024 in Las Vegas konnten wir den Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid ausprobieren. Zusammen mit einem Lenovo ThinkVision, also einem mobilen Monitor, ist das Setup schon komplett. Doch auch ohne ihn kannst du mit Windows und dem Laptop-Modus loslegen. Dabei macht der Hybride einen hochwertigen Eindruck. Verarbeitung und auch Haptik lassen wenig Raum für Kritik. Das Tablet lässt sich dabei mit etwas Übung recht flott von der Basis trennen. Das bedarf ein wenig Kraft und man hat beim ersten Mal etwas Sorge, das Scharnier oder auch den Bildschirm zu beschädigen. Doch die Zurückhaltung weicht recht schnell.

Die Umschaltung auf Software-Seite gelingt dem Laptop-Tablet-Hybriden flott. Kaum abgenommen schüttelt sich der Qualcomm-Prozessor und schon geht es mit der Android-Darstellung weiter. Der Prozessor ist apropos nicht gerade der neuste Schrei. Der Snapdragon 8 Gen 1 hinkt der aktuellen Smartphone-Riege um ganze zwei Generationen hinterher. Ob das wirklich eine entscheidende Schwäche ist, wird erst ein Test zeigen müssen.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid – Gehäuse

Schnell und ohne Kompromiss

Die Tastatur des Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid hat beim Schreiben recht wenig Hub, dafür aber einen angenehmen Druckpunkt. Die Eingabe über das Tablet ist flüssig und Android-typisch. Wichtig ist bei beiden Modi, dass es sich nie nach einem Kompromiss anfühlt. Als Laptop würde man nicht vermuten, dass es sich hier um ein Tablet als Display handelt und als Tablet genutzt, fehlt auch nichts. Der Bildschirm bietet mit 2,8 K Auflösung und OLED-Technik auf 14 Zoll kaum Grund zur Beanstandung. Die Darstellung ist scharf und die Farben knallen.

Hast du das Display abgenommen, geht es mit dem ThinkVision von Lenovo ebenfalls schnell mit dem Arbeiten weiter. Die Darstellung springt von einem Mehr-Monitor- auf ein Einzelmonitor-Setup um und schon geht es nur noch mit dem Tastaturfeld und dem Trackpad oder eben Maus auf dem externen Monitor weiter.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid – Tablet-Gehäuse

Preis und Fazit zum Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

Das Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid wird im zweiten Quartal 2024 auf den Markt kommen. Einen deutschen Preis nennt Lenovo bisher nicht. Der US-Preis beläuft sich auf knapp 2.000 Dollar. Dementsprechend wird es hierzulande mindestens diesen Betrag in Euro kosten. Ob es sich lohnt, muss ein ausführlicher Test zeigen, aber der erste Eindruck kann absolut gefallen.