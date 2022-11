Smartes Heimtraining im Test: Bringen dich diese Hanteln fit durch den Winter?

Reines Body-Weight-Training kann mit der Zeit langweilig werden. Es gibt zwar viele Trainer auf Youtube oder Apps mit Übungen. Doch so richtig abwechslungsreich ist das alles nicht. Was spricht also gegen ein paar Hanteln, um das heimische Training aufzupimpen und auf das nächste Level zu bringen? Vor allem eines: Hanteln sind unflexibel und nehmen wieder viel Platz weg. Die Scheiben aufzuschrauben und das richtige Gewicht zu finden, ist oft mühselig. Dazu kommt, dass die meisten Hanteln nur wenig Gewicht oder zumindest zu wenig Variation bieten. Das alles will Bowflex mit seinem Hantel-Set lösen. Und dabei kommt die smarte Integration nicht zu kurz. Denn über die hauseigene App bekommst du dazu auch Trainings geboten, die du nachhalten kannst und sich deinem Level automatisch anpassen. Doch wie gut funktioniert das?

Bowflex SelectTech 552i: Die Hardware

Das Hantelset von Bowflex beinhaltet eine oder zwei Hanteln, mit jeweils einstellbaren Gewichtsstufen zwischen 2 und 24 Kilogramm. Das dürfte für die meisten Nutzer locker ausreichen. Willst du mehr, musst du auf die Bowflex SelectTech Hantel 1090i zurückgreifen, die ein Gewichtsspektrum von 4 bis 41 Kilogramm bietet.

Doch was heißt hier einstellbares Gewicht? Die Stärke der Hanteln ist, dass sie per Drehrad ihr Gewicht verändern. So sparst du dir herumliegende Scheiben, alles ist immer aufgeräumt und das Ändern des Gewichts geht in Sekunden vonstatten. Und auch wenn die Scheiben beim Herausnehmen leichtes Spiel auf der Stange besitzen, wirkt die Verarbeitung hochwertig und langlebig. Das Ganze hat einen kleinen Haken. Denn die Hantelstange bleibt bei jedem Gewicht gleich lang. Das macht sie besonders im Vergleich zu herkömmlichen Hanteln im unteren Gewichtssegment etwas unhandlich.

Bowflex Selecttech 552i

Die Software

Zu den Hanteln von Bowflex gibt es ein Jahr Premium-Zugang zur hauseigenen JRNY-App. Sie bietet Trainingsvideos zum Mitmachen. Du kannst zwischen verschiedenen Trainingslevels, Trainingslängen und Trainingsarten wählen. Dazu lernt die App aus deinen Angaben und deinen bisher erledigten Trainings dein Verhalten und deine Leistungsfähigkeit. Sie passt dann dein Training automatisch an und schlägt dir die kommenden Schritte vor.

Dazu bietet sie nicht nur Hantel-Training, sondern auch Yoga, Pilates und Body-Weight-Workouts. In der inkludierten Premium-Version stehen dir dazu Musiktracks als Begleitung zu deinen Workouts zur Verfügung. Dazu kannst du die App mit Apple Health verbinden und so dein JRNY-Training mit deinen anderen Aktivitäten zusammenführen.

Was wir bei den Filterfunktionen der Trainings etwas vermissen, sind Optionen für einzelne Muskelgruppen oder Körperregionen. Hier gibt es also noch Verbesserungspotenzial. Dass die App weiterentwickelt wird, zeigt sich jedoch auch in unserem Test. Denn in dieser Zeit gab es ebenfalls schon ein Update für die Software.

Bowflex-App

Sie kann, und damit wird aus den Hanteln ein Teil eines smarten Home-Gyms, mit anderen Produkten von Bowflex, Schwinn und Nautilus verbunden werden. So kannst du dein Training Geräteübergreifend steuern und erweitern. Beispiele sind hier das Fahrrad C7 Indoor Cycling Exercise Bike oder dem Stepper Bowflex Trainer M9.

Preis und Fazit zu den Bowflex SelectTech 552i

Die Vorteile der Hantel liegen auf der Hand: Sie sind platzsparend, variabel und einfach zu bedienen. Dafür kosten sie aber auch als Paar eigentlich 568 Euro. Zurzeit sind sie jedoch deutlich im Preis gesenkt und du bezahlst pro Stück knapp 186 Euro. Rechnet man den kostenlosen App-Zugang für ein Jahr mit rund 160 Euro heraus, kommt man in eine Preis-Leistungsgegend, die sich lohnt. Ähnliche Hantel-Systeme kosten schon einmal gut und gerne den reduzierten Bowflex-Preis ohne App-Anbindung.

Wer sich also auf den Weg machen möchte, ein smartes Home-Gym aufzubauen oder genug von langweiligen Workout-Videos von Youtube hat, der kann hier getrost zuschlagen. Wer lediglich ein paar Gewichte braucht und auf viel Variabilität verzichten kann, der ist mit herkömmlichen Hanteln günstiger unterwegs.

Gründe für die Bowflex SelectTech 552i

sehr variabel

platzsparend

solide Verarbeitet

Premium-App inklusive

zurzeit günstiger

Gründe gegen das Hantel-Set

teurer als herkömmliche Hanteln

kein direktes Tracking der Bewegung