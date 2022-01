Spielend leicht fit werden: Die 5 besten Fitness-Games zum Schwitzen

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, von zu Hause aus fit zu bleiben. Sei es mit Yoga, verschiedenen Fitness Apps, kostenlosen Workouts bei Youtube oder Fitness-Games für deine Konsolen. Gerade für die Nintendo Switch gibt es einige Fitness-Spiele, mit denen du dich von zu Hause aus ins Schwitzen bringen kannst. Der Vorteil daran ist: Es sind immer noch Spiele. Während du Spaß hast, kommst du ins Schwitzen und verbrennst einige Kalorien. Wir haben für dich unsere Top 5 Spiele herausgesucht.

Just Dance 2022

Tanz dich fit mit Ubisoft. Auch für das Jahr 2022 hat die Just Dance Reihe wieder neue Songs in petto und bietet neue Motivation für dich und deine Mittänzer. Im Sweat Modus kannst du sehen, wie viele Kalorien du insgesamt vertanzt und wie lange du durchgehalten hast. Du kannst natürlich auch zusammen mit deinen Freunden die Choreografien tanzen und dabei in Konkurrenz treten. Die 2022er Variante ist bei Amazon für viele Konsolen erhältlich.

Wii-Konsolen Besitzer werden aber enttäuscht. Für die steht ausschließlich die 2020er-Variante noch zur Verfügung: Sie gibt es bei Amazon noch für die Switch, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Wii. Fans von Xbox Series X und PlayStation 5 können auch auf Just Dance 2021 zurückgreifen.

Ring Fit Adventure – Fitness-Games mit Ring

Dieses Spiel ist ausschließlich für die Nintendo Switch erhältlich. Bei Ring Fit Adventure musst du im Abenteuer Modus verschiedene Sportübungen ausüben, um den bösen Fitness-Drachen zu besiegen. Du kannst auch in Mini-Spielen oder im freien Training deine Übungen absolvieren. Das Tolle daran: Das Spiel ist zurzeit bei Saturn im Angebot.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Zumba – Burn it up

Zumba – Burn it up ist ähnlich wie die Just Dance-Reihe. In verschiedenen Kursen kannst du entsprechend deines Fitness-Levels Zumba tanzen. Du musst nicht allein schwitzen und kannst auch deine Freunde einladen. Bis zu vier Spieler gleichzeitig können an der Zumba Tanzparty teilnehmen und die Choreografien durchtanzen. Doch auch ohne den Besuch von deinen Freunden kannst du deine Ergebnisse mit ihnen teilen. Auch dieses Spiel ist nur auf der Nintendo Switch spielbar.

Fitness Boxing 2 – Fitness Games auch ohne Tanz

Wenn tanzen nichts für dich ist, bietet dir die Nintendo Switch mit Fitness Boxing etwas ganz anderes an. Hier kannst du in täglichen Trainingseinheiten deinen Kämpfer herauslassen. Dabei kannst du in den Einstellungen bestimmen, welche Körperteile du besonders trainieren möchtest. Auch wie lange dein Training dauern soll, kannst du festlegen. Im freien Training kannst du allein oder auch zu zweit die Übungen absolvieren. Aber ganz ohne Musik geht es auch in diesem Spiel nicht: Im Song-Modus musst du zum Takt der Musik eine Reihe von Schlägen absolvieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Fitness Games für die Nintendo Wii

Für die Wii gibt es kaum Fitness Spiele, die noch im Handel erhältlich sind. Jedoch gibt es noch den guten alten Klassiker Wii Fit, für den das Balance Board benötigt wird. Bei dem Spiel kannst du Yoga, Aerobic, Muskelübungen und Balance Spiele absolvieren, um fit zu bleiben.

Auch Zumba ist mit der Wii möglich. Mit Zumba Fitness 2 stehen dir zahlreiche Choreografien zum Nachmachen bereit. Mit bis zu vier Spielern könnt ihr hier gemeinsam Spaß haben. Zum Spielen wird einen Fitnessgürtel benötigt, damit du die Hände freihast.