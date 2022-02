Samsung Galaxy Book 2 Pro im Check: Der erste Eindruck der neuen Laptops

Samsung wartet auf dem MWC 2022 mit gleich zwei neuen Laptop-Modellen auf. Mit dem Galaxy Book 2 Pro und dem 360-Modell wollen die Koreaner im Ultrabook-Markt für Aufsehen sorgen. Die Daten der Boliden mit 13,3 und 15,6 Zoll sind beeindruckend, doch sind es auch die ersten Eindrücke?

Daten, Preise und Details: Die neuen Laptops von Samsung

Galaxy Book 2 Pro im ersten Eindruck

Ist da schon ein Akku drin? Diese Frage stellt sich als Erstes, wenn man die neuen Laptops von Samsung in die Hand nimmt. Egal ob 13 oder 15 Zoll und egal ob mit 360 Grad oder ohne 360 Grad Scharnier: die Laptops der Südkoreaner sind extrem leicht. Dabei wirken sie aber nicht billig. Denn die Verarbeitung ist gut und die Materialien hochwertig. Es kommt also nicht das Gefühl auf, ein billiges Kunststoff-Notebook in den Händen zu halten.

Die Display-Größen sind dabei Standard. Die Maße überraschen also nicht. Bei der Dicke jedoch hat Samsung wie beim Gewicht kräftig gespart und auch hier nötigen die Laptops Respekt ab. Viel dünner geht es zurzeit am Markt nicht. Bei den Displays hat Samsung zumindest bei der Technologie nicht gespart. Man baut auf AMOLED und einer eher durchschnittlichen Full-HD-Auflösung. Sie stört aber das Auge nicht. Die Darstellung gelingt scharf und mit kräftigen Farben.

Samsung Galaxy Book Pro 2

Tastatur mit Schwächen

Apropos kräftig: Die erste Tastatur-Probe fällt eher weich aus. Wenn du also eher mehr Widerstand gewohnt bist, wird die Tastatur dir wohl nicht gefallen. Der Druckpunkt ist recht weich und der Hub gering. Hier werden also eher feinfühlige Tipper ihre Freude haben. Anders sieht das bei den Scharnieren aus. Hier ist ordentlich Widerstand spürbar. So fühlen sich die neuen Samsung-Laptops sehr solide an. Sie halten, ob 360 Grad Scharnier oder herkömmlich, an jedem eingestellten Winkel sicher in ihrer Position.

Über die Power der Modelle muss ein ausführlicher Test entscheiden. Beim ersten Kontakt ruckelt aber nichts und alles läuft flüssig, wie man es vom Datenblatt erwarten kann. Hier muss aber, wie bei der Einschätzung zur Akkulaufzeit, ein Test für Klarheit sorgen. Der erste Eindruck ist jedoch gut und lässt auch für den Test hoffen.