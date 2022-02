Samsung greift an: Mit diesen Laptops will man 2022 Huawei und Lenovo attackieren

Mit gleich zwei neuen Notebooks will Samsung 2022 den Markt für High-End-Laptops aufmischen. Dabei legen sich die Koreaner ordentlich ins Zeug und statten ihre Galaxy-Book-Modelle mit der derzeit besten Hard- und Software aus. Sowohl das Samsung Galaxy Book 2 Pro als auch das Galaxy Book 2 Pro 360, das mit seinem Aufklapp-Mechanismus an Lenovos Yoga-Reihe erinnert, wird es in zwei Größen geben. Doch ob 13,3 oder 15,6 Zoll: Samsungs neue Laptops sind – trotz unbändiger Power – extrem leicht und flach. Nicht nur aufgrund der schmalen 11,2 Millimeter und einem Gewicht von lediglich 870 Gramm sind sie ideale Begleiter für unterwegs. Dank 5G-Modul surft man, einen entsprechenden Vertrag bei Telekom und Co. vorausgesetzt, auch fernab jedes WLANs schnell durch Internet.

Samsung Galaxy Book 2 Pro

Bildschirm: 13,3 und 15,6 Zoll, AMOLED mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel)

Prozessor: Intel Evo 12. Generation Intel Core i7 oder i5

Grafik: 13,3-Zoll-Modell: Iris X Graphics 15,6-Zoll-Modell: Iris X Graphics, Intel Arc Graphics

Speicher: Bis zu 1 TB (NVMe SSD)

Arbeitsspeicher: 8/16/32 GB (LPDDR5)

Kamera: 1.080p Full-HD

Fingerabdrucksensor

Verbindungen: Thunderbolt 4, USB-Typ-C, USB 3.2, 3,5-mm-Klinke, microSD, WLAN 6E, (Nano-SIM und HDMI nur bei 15,6-Zoll-Version

Akku: 13,3-Zoll-Modell: 63 Wh 15,6-Zoll-Modell: 68 Wh

Ladegerät: 65 W USB-Typ-C

Größe und Gewicht: 13,3-Zoll-Modell: 304 x 200 x 11,2 mm, 870 g 15,6-Zoll-Modell: 355 x 226 x 11,7 mm, 1.110 und 1.180 g – je nach Grafik-Karte

Farben: Silber, Grau

Marktstart: April

Preise: bislang unklar

Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro

Galaxy Book 2 Pro 360

Bildschirm: 13,3 und 15,6 Zoll, Super-AMOLED mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel)

Prozessor: Intel Evo 12. Generation Intel Core i7 oder i5

Grafik: Intel Arc Graphics

Speicher: Bis zu 1 TB (SSD)

Arbeitsspeicher: 8/16/32 GB (LPDDR5)

Kamera: 1.080p Full-HD

Fingerabdrucksensor

Verbindungen: Thunderbolt 4, USB-Typ-C, 3,5-mm-Klinke, microSD, WLAN 6E, Bluetooth 5.1

Akku: 13,3-Zoll-Modell: 63 Wh 15,6-Zoll-Modell: 68 Wh

Ladegerät: 65 W USB-Typ-C

Größe und Gewicht: 13,3-Zoll-Modell: 303 x 202 x 11,5 mm, 1.040 g 15,6-Zoll-Modell: 355 x 228 x 11,9 mm, 1.410 g

Farben: Silber, Grau, Burgund

Marktstart: April

Preise: bislang unklar